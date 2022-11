“Constantemente, se observa como en los diferentes ámbitos de la vida, la mujer se siente insegura, en el trabajo se encuentran casos de acoso sexual, en las calles no son respetadas, la inseguridad de vestirse como les gusta, y la sensación de no llegar con bien a casa ”.

La educadora la compartió a EL COLOMBIANO el ensayo que la estudiante escribió sobre el feminismo y la violencia y el acoso contra la mujer. “El movimiento feminista está ayudando a que muchas mujeres salgan de ese círculo en el cual se encuentran, por pensamientos que les han inculcado desde sus hogares se sienten incapaz de sobrevivir y valerse por sí misma, se considera a la mujer como un ser que se creó para servir al hombre y satisfacerlo, son maltratadas, abusadas sexualmente, hasta tal punto de encontrarlas muertas en la calle o en las mismas casas”, se lee en el texto.

En otro de sus apartes, Paula planteó: “La gran pregunta es, ¿por qué las leyes en nuestro país no nos dan la protección necesaria a nosotras las mujeres? Una gran incógnita que va a perseverar, ya que pensamientos de generaciones pasadas siguen latentes aún, en los medios informativos, constantemente de encontrarnos con una noticia en la cual se hable de una mujer la cual ha sido violada ó maltratada, en lo primero que se piensa es en, que hacia esa mujer en ese lugar, a esa hora y con esa ropa. Solo por este tipo de pensamientos no se puede decir aun que ya logramos, todas nuestras metas y objetivos, ya que todavía no existe la seguridad para la mujer”.

Publicidad

Tras la llegada del ataúd se tiene previsto velar a Paula en la institución educativa y el sepelio será este domingo, probablemente hacia las cuatro de la tarde.

Sobre este hecho el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, en su cuenta de Twitter anotó: “¡BASTA YA la violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes! Abrazamos a la familia de la joven Paula Restrepo, quien fue encontrada con signos de tortura en el municipio de Andes. SOLIDARIDAD con sus familiares y todo el peso de la ley contra los responsables”.

La Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Andes ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables.