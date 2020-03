Escasez de tapabocas por temor al Covid-19

“En este caso un tapabocas no sirve de nada, porque debe usarlo es el que porta la enfermedad o tiene síntomas, para que al toser no se la transmita a otros”, indicó y añadió que por estas actitudes es que hay escasez en el mercado.

En otros lugares de alta afluencia de personas, como la terminal de buses del Norte, la campaña de prevención se intensificó para viajeros y personal que labora en el lugar.

“Tenemos pantallas de televisión que todo el día transmiten el video oficial del Instituto Nacional de Salud sobre los cuidados para evitar contraer el virus y cómo lavarse las manos”, explicó una fuente de la entidad.

Mientras los viajeros esperan en las salas, algunos con tapabocas, los videos van pasando. Y no todos lo asumen igual. Así, mientras Manuel Torres, un hombre de 38 años que iba hacia Caucasia, afirmó que todo hay que dejarlo a la voluntad de Dios, “que es el que dice cuándo es la hora de uno”, Ramary Martínez, una joven venezolana, resaltó la importancia de recalcar en el tema. Ella no ha llegado al extremo de usar tapabocas, pero reconoce el valor de la prevención: “la campaña me parece positiva, hay gente que no toma esto en serio y vea lo que está pasando”, sostuvo.

La alerta ha llevado a que en algunos supermercados estén agotados elementos como alcohol, gel, lavamanos antibacteriales y tapabocas. En Dollar City de Envigado confirmaron que ayer ninguno de dichos elementos se conseguía y que cuando llegan se agotan de inmediato. Lo mismo ocurría en el almacén Todo a $5.000, de la 43A con la 38sur, Envigado, donde había unas pocas existencias de jabón antibacterial.

“Los proveedores no lo están trayendo, pero cuando llega solo vendemos un jabón por persona, porque tenemos una responsabilidad social y no podemos permitir la especulación”, indicó Gilma Ramírez, administradora del local. El pánico no es la mejor forma de enfrentar la alerta. Bastan los cuidados y reportar desde la casa, al 123, cualquier sospecha seria de tener la enfermedad. Hasta allí va el médico a hacer las pruebas del caso .