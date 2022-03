William Giraldo Jiménez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM y encargado del desarrollo de Hidroituango, indicó que concentran todos sus esfuerzos en mantener la fecha de entrada en funcionamiento de una de las unidades de generación. Eso sí, Giraldo también indicó que la fecha no es definitiva y está en constante revisión, pues es posible que haya algún imprevisto que genere demoras, teniendo en cuenta la magnitud de la obra.

Luego de la carta enviada por el director general del Consorcio CCC Ituango —encargado de las obras civiles de Hidroituango— en el que indicaba que no habría generación de energía en la central para el 26 de julio, EPM salió al paso dejando más dudas que certezas.

“Nosotros hacemos cronogramas semestrales que se arman de la información dada por todos los 80 contratistas, y no solamente de lo que hace el constructor de obra civil. En el último cronograma que cerramos el 31 de diciembre de 2021, nos daba como fecha (de generación) alrededor de finales de julio y por eso pusimos esa fecha del 26. Pero esto obviamente tendremos que irlo revisando”, agregó.

Pese a que Giraldo señaló que desconocía el contenido de la carta que el consorcio CCC Ituango le envió el 21 de febrero, en diálogo con EL COLOMBIANO indicó que si bien un contratista como este podría manifestar sus puntos de vista, quien define el cronograma de obras semestral es EPM. Además, precisó que este mismo cronograma es entregado a los entes de control, que también lo auditan. Eso sí, aclaró que no recordaba si para diciembre de 2021 el consorcio se mostró a favor o en contra de la fecha del 26 de julio.

Giraldo también aclaró que los componentes electromecánicos de la obra no los monta el consorcio CCC Ituango. No obstante, con su explicación sobre lo que se hace después de la entrega por parte del Consorcio, Giraldo dio a entender que CCC deberá entregar sus obras en tiempo récord si se quiere cumplir con el plazo de julio, cosa poco problable de cumplir según lo escrito por Saraiva en su carta (Ver RADIOGRAFÍA).

“Esta es una megaobra que puede tener incertidumbre tanto positiva como negativa. El camino hay que hacerlo y en el camino vamos a ir mirando qué podemos hacer y qué podemos ajustar, pero siempre pensando en el 30 de noviembre de 2022 (fecha que obliga a EPM a tener dos unidades en servicio generando de a 300 megavatios de energía, tal como lo ordena la resolución CREC 194 de 2020). No nos podemos pasar de esa fecha porque habría unas multas bastante onerosas contra EPM. No estoy seguro del dato pero serían unos $2.1 billones aproximadamente”, dijo.

No hay aceleración de obras

Siendo consciente que uno de los motivos de la pasada emergencia de Hidroituango en 2018 fue la aceleración de las obras (lo que tuvo en vilo la presa por cerca de tres años), Giraldo descartó que en la misma se esté desarrollando una situación similar a la que ocasionó la crisis.

Publicidad

“Acá no vamos a correr por poner en servicio el proyecto. Hay una garantía que yo le he dado a la organización y a la comunidad de entrar a generar con las unidades pero evitando riesgos a la población, al equipo técnico y evitando riesgos económicos a la empresa y riesgos energéticos al país. No estamos corriendo para cumplir una fecha”.

Estado actual de la presa

El vicepresidente indicó que las obras actuales comprenden las unidades de generación de la 1 a la 4, sobre todo en el montaje de equipos electromecánicos de las unidades 1 y 2 desarrolladas en donde se ubicarán las unidades 5 y 6. Una vez armadas serán trasladadas a sus respectivas losas. También se está montando el sistema de control de ambas unidades. Hoy ya hay tableros instalados en la unidad de generación 1.

Adicionalmente se viene trabajando en la almenara norte de las unidades 1 a la 4. También se espera poner las compuertas de descarga de las cuatro máquinas y el lleno de una oquedad que en la descarga 2 que en mayo estaría terminada.