¿QUO VADIS CUM EPM, CARRILLO?

Luis Guillermo Vélez

Economista

Duros, durísimos, han sido los últimos días del señor Jorge Carrillo, inopinado gerente de EPM. Su calvario empezó con la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de declarar nulo su nombramiento por presunta inhabilidad. Luego vino la carta del consorcio constructor de Hidroituango en la que se niega a la cesión del contrato, pedida por EPM, por no estar incurso en ninguna inhabilidad que lo obligue a ello, y en la que lo conmina a tomar decisión sobre la continuidad del contrato que vence el 31 de diciembre. Finalmente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le hace un perentorio requerimiento de información sobre las consecuencias de la cesión del contrato y el eventual retiro del BID de la financiación del proyecto.

No la tiene fácil el señor Carrillo. Es claro que aún si el consorcio CCC facilitara las cosas, la entrada de cualquier contratista sustituto atrasaría el proyecto por lo menos un año. Con ese retraso, EPM perdería US$ 650 millones por las asignaciones de ENFICC que dejaría de recibir en los próximos años, más unos US$ 300 millones por la energía que dejaría de producir y vender en un año, más US$ 211 por las garantías que se ejecutarían por el incumplimiento con el mercado. En total unos US$ 1211 millones, que, a un tipo de cambio COP/US$ 3750, equivalen a poco más de 4.3 billones de pesos. El señor Carrillo debería recordar que él es quien firma y que mañana no podrá salir a decir que sacó a los contratistas, causando ese monstruoso detrimento fiscal a EPM, porque ese era el querer del alcalde. Está probado que el alcalde tiene su mente blindada contra cualquier argumentación racional y razonable y que, por ello, no se detendrá ante ninguna insensatez. Pero el señor Carrillo si puede hacerlo, le convendría hacerlo, por EPM, por Medellín, por el país.