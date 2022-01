En otro de los apartes del texto, EPM indicó que no compartía las especulaciones sobre el retiro de la empresa para 2022 de la Andi, pues esta no es la primera vez que EPM decide no hacer parte de ella.

“En 2016, con otra administración en la Empresa, la Organización también determinó desafiliarse de la Asociación para el período de 2017, luego de un análisis de afiliaciones y asociaciones, entre otras circunstancias. EPM regresó a la ANDI en 2018, al lograr incluir en el valor de la membresía a las empresas filiales de energía del Grupo EPM: ESSA, CENS, CHEC y EDEQ”, explicaron en el texto.