Dicha reunión quedó programada para el próximo 14 de julio, una semana y media antes del cierre, en el piso 9 del Edificio inteligente a las 2 de la tarde.

Cabe recordar que en abril pasado fueron diez las empresas que compraron derechos de participación para competir en la licitación de las obras finales de Hidroituango, identificadas como Yellow River Co Ltd., Schrader Camargo Ingenieros Asociados, Ingema S.A., Mincivil S.A., Termotécnica Coindustrial S.A.S., Sinohydro Bureau & Co Ltd Sucursal Colombia, Civilec Ltd, Coninsa Ramon H. S.A., Serviminas S.A.S. Y 4 Towers S.A.S.