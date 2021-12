“El desplazamiento intraurbano en Medellín es muy grave”: personero

Cogido de la mano del aumento de la mendicidad está el aumento de la explotación sexual infantil. Nosotros en su momento lo pusimos de presente en sectores como La Candelaria, el parque Lleras y Provenza. La gente me decía que estaba descubriendo que el agua moja, que eso no es nuevo. Pero yo digo que nadie lo estaba denunciando, normalizamos muchas conductas y por eso las ponemos de presente”.

“El problema más grave es el desplazamiento forzado intraurbano, originado por bandas que tienen control hegemónico en sectores de la ciudad, al punto que en algunos de ellos su actuar es normalizado por los habitantes. Hay mucha desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y eso alimenta lo que he denominado justicia criminal, es decir, muchas veces la gente no denuncia sus problemas ante la Policía, la Comisaría de Familia, la Fiscalía o la Personería, sino que acude a la banda. Eso conllevó a que en el pico más alto de la pandemia aumentara el desplazamiento forzado intraurbano, porque algunas personas no tenían cómo pagar los arriendos; entonces, los arrendadores le daban esa responsabilidad a las bandas criminales para que presionaran a los arrendatarios y, finalmente, estos tenían que desplazarse”.

Y, ¿qué decir de la crisis carcelaria?

“El tema de cárceles ha sido un dolor de cabeza, uno de los temas que más me ha preocupado. Da mucho dolor ir a las cárceles y estaciones de policía, allá hay bodegas humanas: en el día es más llevadero, pero en la noche es increíble lo que se vive en esos lugares, las personas duermen una encima de otra, a la intemperie, en lugares con filtración de aguas y olores horribles. Existe una sentencia de la Corte que obliga a la Alcaldía de Medellín, a las alcaldías del área metropolitana y a la Gobernación de Antioquia a hacer esfuerzos para mejorar los sitios que existen y para construir una cárcel metropolitana y Medellín, una cárcel municipal. Pues déjame decirte que hasta hoy no se vislumbra que esto lo vayan a cumplir”.

Publicidad

¿Qué ha hecho la Personería al respecto?

“Hemos hecho de todo, y simplemente nos dicen: ‘hacemos brigadas de salud, les llevamos colchonetas, tenemos en el presupuesto tantos millones de pesos’. Pero al final esa plata la mandan para otro sector porque no la ejecutan, consiguen un terreno que no cumple con las condiciones; no se vislumbra una solución real ni a tiempo. Hay estaciones de policía con capacidad para 50 personas que tienen 200. Y lo peor es que existe una obligación en la sentencia de hacer brigadas permanentes por parte de la Secretaría de Salud, pero estas no se estaban realizando. Debo reconocer que inmediatamente solicitamos el cumplimiento, la Secretaría de Salud hizo una serie de brigadas, pero no creo que sea necesario que la Personería esté encima para que cumplan”.

En ese sentido, ¿cómo avanzan las investigaciones disciplinarias a funcionarios de la Alcaldía?

“En 2021, en relación con las cifras de 2020 y 2019, tuvimos un aumento del 260% en las vigilancias administrativas y las averiguaciones disciplinarias. En lo corrido de este año, con corte al 31 de octubre, la Personería inició apertura de 960 averiguaciones disciplinarias derivadas de 1.014 vigilancias administrativas o indagaciones preliminares en contra de funcionarios de la Alcaldía Municipal, excepto del alcalde porque no es competencia de nosotros. Después de esas 960 averiguaciones, abrimos 394 investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios. Y de estas, en cerca del 62% llegamos a la etapa de pliego de cargos, en la cual se le dice al funcionario que es presunto responsable de una conducta reprochada por el código disciplinario y se le llama a juicio disciplinario, una etapa en la cual puede seguir la sanción, la absolución o un fallo inhibitorio, siempre respetando el debido proceso. Que se llegara a un 62% de pliego de cargos es una cifra nunca antes vista en la Personería Municipal y en muchos de estos casos estamos pendientes del fallo”.

¿Cómo reciben las quejas y cuáles son las dependencias con más casos?

“A veces llegan por una red social o una denuncia ciudadana. Nosotros hacemos un informe preliminar y se lo enviamos a la entidad para que se defienda. Después, revisamos la respuesta de las entidades con base en las pruebas que tenemos y podemos determinar si seguimos el proceso. También podemos iniciar procesos de manera oficiosa cuando vemos algo preocupante en un medio de comunicación. Las dependencias que más tienen procesos disciplinarios son las secretarías de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, de Seguridad y Convivencia, y de Educación, así como Metrosalud, Isvimed, el Hospital General y EPM”.

¿Cuántas sanciones van?

“En lo que va corrido este año tenemos cinco sanciones disciplinarias y hay una que está en camino, que esperamos notificar antes de salir a vacaciones. En 2020 tuvimos cuatro decisiones disciplinarias sancionatorias, una muy sonada fue la sanción por más de 10 años de inhabilidad que se le impuso al exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, porque yo no entendía por qué un proceso que ya había pasado por lo penal y fue condenado estaba engavetado en la Personería. Yo sí estoy muy pendiente de que de las averiguaciones que hemos iniciado en este periodo pronto haya muchas más decisiones disciplinarias, si los elementos fácticos y jurídicos dan para que eso así sea. Siempre les digo a los funcionarios de la Personería que en esto debemos actuar con objetividad y sin presiones”.