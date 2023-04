Multinacional Mineros habla del paro en el Bajo Cauca: “La región tiene un inmenso potencial: produce el 60% del oro de todo el país”

En la crisis del Bajo Cauca por el paro faltaba escuchar a Mineros. ¿Qué opinión tienen sobre todo lo que desnudó la protesta?

“Desde Mineros vemos con preocupación la situación de orden público en el Bajo Cauca, que pone en riesgo el empleo formal, la seguridad alimentaria, el comercio y el desarrollo económico de una región que necesita avanzar para el bienestar de sus habitantes. Este es un momento en que es muy importante la presencia del Estado para acompañar a las comunidades, y fortalecer la institucionalidad. Históricamente hemos convivido con la minería ancestral, la extracción ilegal y la informal, sin que se generara una alteración del orden público como ahora.

En los últimos años, a raíz de los mejores precios del oro, la debilidad regulatoria en la cadena de venta del oro y la debilidad para controlar y no permitir la ilegalidad, se ha incrementado la actividad, brindando alternativas de sustento y trabajo informal no existentes antes, e incrementando, a su vez, actividades más invasivas. Estas actividades utilizan maquinaria y equipos industriales sin cumplir ninguna normatividad en materia ambiental, social y laboral, la cual no ha demostrado interés en formalizarse. La baja presencia del Estado colombiano en estos territorios, en todas sus manifestaciones, y las pocas ofertas institucionales y sociales, han permitido que esto suceda. Además de la inyección de capitales importantes, algunos presuntamente de grupos al margen de la ley y con presunta presión y controles sobre gran parte de la extracción y comercialización del oro, mezclando rentas informales e ilegales con posibles rentas criminales. A este aumento en extracción ilícita se ha sumado, en los últimos años, el incremento de requisitos ambientales, mayores complejidades en los trámites y exigencias que, en lugar de proteger el ambiente como es su espíritu, alientan más la ilegalidad”.

¿Por qué es tan crítico el panorama de la minería en la región?

“Es indudable que el Bajo Cauca tiene un inmenso potencial en producción de oro, pues produce el 60% del oro de todo el país. Si este potencial se hubiera desarrollado de manera formal, el beneficio que se habría generado para la región y el país sería mucho mayor que el que han logrado generar las empresas formales que se dedican a la actividad. Los aportes de la industria minera en la región se han visto opacados por la presencia de conflicto armado, la ausencia del Estado y la extracción ilícita de minerales, que generan impactos ambientales y sociales negativos”.