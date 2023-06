“Quiero ser el candidato que pelee la Alcaldía con Federico Gutiérrez”: Juan Esteban Toro

Juan Esteban Toro es un comunicador audiovisual de 36 años que saltó al ruedo con una precandidatura a la Alcaldía de Medellín, su debut en la política, para lo cual avanza en la recolección de firmas con el grupo significativo de ciudadanos Creamos. Usted no ha tenido una trayectoria política, ¿por qué decide lanzar una precandidatura a la Alcaldía de Medellín? “De los 0 a los 5 años me tocó vivir el conflicto armado en Colombia. A esa edad me vi envuelto en cruces de fuego entre fuerza pública y grupos al margen de la ley, a veces sin energía porque tumbaban una torre de energía a pocos metros de donde vivíamos. Entonces, ahora que somos empresarios maduros y grandes, queremos preguntar en qué podemos ayudar porque no quiero o no quisiera que ningún niño en Medellín, en Antioquia o en Colombia viva lo que yo viví. Por eso, estamos en esta carrera política y esa es la verdadera motivación que tengo para ser alcalde de Medellín”.

¿Cuándo tomó exactamente esa decisión? “La iniciativa de ser alcalde de Medellín inició en el estallido social, en 2021. A partir de ahí nos empezamos a reunir con una serie de empresarios, amigos, comerciantes, ciudadanos, para caminar la ciudad. A inicios de mayo de este año inscribimos nuestro grupo significativo de ciudadanos Creamos y llevamos alrededor de 50.000 firmas en el momento para avalarnos. Estamos trabajando con una serie de voluntarios, ciudadanos de a pie, sin intereses políticos”. ¿En cuál sector ha sido empresario? “Dentro del grupo familiar, con mis hermanos, tíos y primos, hemos creado empresa en temas de servicios, industriales, de alimentos y publicitarios; hemos asesorado también desde la innovación para el mejoramiento de los productos de las empresas y ese ha sido nuestro recorrido en el empresariado”. ¿Teniendo en cuenta la razón que dio para incursionar en la política, no cree que puede contribuir a esas causas desde el sector privado? “Lo hemos hecho toda la vida, como ciudadanos, transformadores de sociedad y como empresarios. Siempre lo hicimos, ayudamos a muchísima gente, muchísimas fundaciones, corporaciones sin ánimo de lucro, que lo único que buscaban es mejorar la calidad de vida, reducir el hambre, la pobreza, especialmente en la ciudad de Medellín, en los territorios más vulnerables. Pero llega un punto en que el mismo entorno te pide dar ese salto para llevar esta propuesta que hemos realizado durante tantos años en el empresariado a una escala mayor, que sería, en este caso, la ciudad de Medellín. No me considero con sangre de un concejal para hacer control político, me considero más un gerente, un administrativo que puede conseguir recursos en el ámbito nacional y la cooperación internacional, que pienso es lo que necesita Medellín en la actualidad”. ¿Usted ha tenido experiencia en lo público, aunque sea como contratista o por medio de sus empresas? “Siempre he sido empresario, nunca he tenido contratos con administración pública ni desde el sector empresarial ni como funcionario público. Soy gerente, soy administrador, pienso que la ciudad necesita encontrar su vocación económica desde un mecanismo de análisis tecnológico, que lo llamaremos Medellín City, donde estudiaremos a fondo con un proceso de big data, para que nos podamos proyectar al año 2050 como una potencia mundial de ciencia, tecnología e innovación”. ¿Cuál es su conocimiento de la ciudad que le gustaría administrar? “Yo nací en Rionegro, hice mi carrera de Comunicación Audiovisual en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Después me fui a Argentina y viví allá cinco años. Después me fui a Europa a vivir dos años. Volví a Medellín en 2012 y desde ese año estoy instalado en Medellín, soy habitante de la ciudad, un medellinense más”.