¿Cuál es el balance de las finanzas de EPM en 2021?

Uno de los cuestionamientos que cayeron sobre la empresa fue el incremento de los gastos de funcionamiento, de un 16% más en comparación con el año anterior. ¿Por qué se dio esa situación?

El incremento en esos costos obedece a que vamos a tener un fuerte componente de mantenimiento en centrales, obras subacuáticas e inspecciones de presas, unas tareas que teníamos ya programadas para garantizar la operación. Pero nosotros no estamos ni incrementando nómina, ni hay un rubro que explique ese incremento. La generación ha sido muy buena este año y acorde con eso también crecen nuestros costos y nuestros gastos”.

Usted habla de un buen balance en 2021, un factor que también ha sido mencionado desde la administración municipal como explicación para que la empresa pudiera prepagar el crédito que tenía con el BID Invest. ¿Ese pago cómo se hizo?

A partir del fallo de segunda instancia de la Contraloría hicimos varias solicitudes al BID, manifestándoles que, a esa fecha, nos era imposible cumplir con esa condición y solicitamos una dispensa, diciéndoles que nos dieran un mes más, hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el BID nos informó que para ellos había gran incertidumbre en el proyecto y que no nos iban a dar el plazo que nosotros estábamos solicitando hasta diciembre. Como sabe la opinión pública, eso era muy complejo porque teníamos que resolver el tema jurídico con los contratistas. Entonces ahí fue que decidimos tomar esa decisión, para no incurrir en un incumplimiento de nuestras obligaciones financieras”.

Pero, ¿de dónde salieron los recursos?

Además de la pandemia, también había incertidumbres por Hidroituango, sobre todo si no obteníamos una dispensa por parte del BID o si algún banco decidía no continuar en el proyecto. Entonces decidimos fortalecer nuestra capacidad y trajimos unos recursos de las filiales, unos créditos intercompañía que también los pagaron en otras filiales. Por otro lado, desde febrero veníamos solicitando al Ministerio de Hacienda una autorización para créditos de tesorería hasta por $1,8 billones. Esa autorización el Ministerio nos la dio en septiembre y desde entonces empezamos a estructurar esas operaciones para poder tener caja suficiente ante la incertidumbre que se tenía”.

Entonces, ¿se hizo todo eso para poder prepagar el BID?

“No, es erróneo pensar que ese crédito o los créditos de tesorería se hicieron para prepagar el BID, no es cierto. Nosotros prepagamos con recursos de generación interna y de caja propia, no tomando mayor endeudamiento. Tenemos una caja que supera los $3 billones, lo cual, al hacer el prepago, no vemos que tengamos una afectación directa en nuestras operaciones o en nuestro plan de inversiones de corto plazo o que nos vayamos a quedar sin la caja suficiente mínima ante cualquier eventualidad.

Publicidad

Obviamente no es una buena noticia. Son recursos con los que nosotros contábamos, pero lo que hicimos fue evitar un incumplimiento por parte de EPM y honrar nuestros compromisos”.