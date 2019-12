“Uno puede servirle a la ciudad desde muchos lugares”: Gabriel Jaime Rico

G abriel Jaime Rico reapareció en la escena pública de Medellín como parte del equipo de empalme del alcalde electo Daniel Quintero Calle.

Para Rico está claro que su participación es de carácter técnico y tiene un objetivo: servir a la ciudad y para ello “no hay que estar por dentro de un gobierno”.

Publicidad

En diálogo con EL COLOMBIANO habló de su propuesta de reducción de tarifas de energía — un tema que está dentro de los planes de Quintero — y de las reflexiones que le dejó su candidatura a la Alcaldía de Medellín en 2015.

¿Cuál fue su rol en el empalme y cómo les fue?

“El alcalde electo Daniel Quintero me invitó a que hiciera parte del equipo central en la propuesta de Empresas Públicas de Medellín para hacer acompañamiento desde el punto de vista técnico”.

Cuando se anunció su nombre para el empalme hubo polémica. ¿Qué tiene que decir sobre eso?

Publicidad

“Le cuento que en un día y medio que estuve con Daniel Quintero le reprocharon a casi todos los miembros del comité de empalme, de todos encontraban alguna cosa para decir. A unos les dijeron que habían estado metidos en unos rollos de Reficar, escuché de otros que les dijeron desleales, incluso de unos que fueron candidatos a la Alcaldía también hablaron pestes. O sea, es imposible que los nombres les gusten a todos porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero cuando usted tiene un aporte que dar, lo da en beneficio y en servicio a la ciudad. Es más, le pongo un ejemplo: del que más han rajado es de Daniel Quintero: le dijeron petrista, izquierdoso, que iba a acabar con la ciudad y él, en cambio, ha demostrado lo contrario, que es capaz de convocar a la ciudadanía que incluso no votó por él, en un equipo mucho más grande, pensando en la ciudad y no en intereses particulares”.

¿Qué aspectos técnicos se tocaron en ese empalme teniendo en cuenta lo ocurrido en Hidroituango, entre otros temas de coyuntura?

“Nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad debido a lo delicado de la información. Pero lo que sí le puedo decir es que en las relaciones de los equipos de empalme del alcalde Federico Gutiérrez y de Daniel Quintero, en lo que tiene que ver con la empresa, siempre hubo un mensaje de que no eran dos equipos sino uno solo, el equipo de Medellín. Entonces desde esa óptica lo que uno sí puede decir es que, por lo menos con Quintero, lo que va a haber es un fortalecimiento a Hidroituango, a EPM, y de gestionar para que exista una reducción en la tarifa de servicios públicos. También habrá un respaldo a los empleados de la empresa y al fortalecimiento institucional para que financiera y comercialmente salga adelante y cumpla las metas propuestas”.

Frente a la promesa de Quintero de reducir tarifas, ¿cómo lograrlo si hay componentes reglados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg?

Publicidad

“El incremento de los servicios públicos, la aplicación de la fórmula tarifaria, desde el punto de vista técnico, tiene cuatro componentes: el costo unitario, la estratificación, el subsidio de la contribución y el consumo de subsistencia. Esos cuatro componentes son la clave. ¿Qué hay que hacer? Literalmente hay que formar dos equipos de trabajo: uno que se llama menos tarifa y otro que se llama menos consumo. El primero es el que va a la Creg, revisa la fórmula tarifaria, las restricciones, las determinaciones que ha tomado por ejemplo en cuanto a sanciones que afectan la tarifa, para poder encontrar una rebaja y, por otro lado, sensibiliza al Congreso y al Gobierno en ese apoyo. También revisa el fondo de solidaridad social que aporta la alcaldía. Y el otro equipo, el de menos consumo, busca cómo enseñarle a la gente a través de la reducción inteligente del consumo, con apps, con tecnología, con campañas para que consuma menos, y a partir del ahorro eficiente, pagar menos tarifa”.

En plata blanca, ¿en qué porcentaje se reduciría la tarifa si se logra impactar con una nueva fórmula?

“Si usted empieza a trabajar en la implementación de las medidas que la Creg va a generar, por lo menos en la mitad del segundo año de gobierno sí puede verse una reducción en las tarifas que, dependiendo de la aplicación de las fórmulas en activos, revisión de costos, podría llegar a ser incluso del 20 al 25 %. Pero lo más importante es que usted sí puede a través de la eficacia y la eficiencia en la mezcla de los dos, ahorrar”.

Con esa propuesta, ¿qué rol jugará usted en la Alcaldía?

Publicidad

“Yo hoy lo estoy acompañando desde la parte externa, con temas técnicos. Desde hace cuatro años estoy dedicado a temas ambientales y de innovación energética. Y digamos que ni él me ha hecho una invitación a ser parte de su gobierno distinto a lo del empalme ni yo estoy en ese plan. Pero uno puede servirle a la ciudad desde muchos lugares desde donde esté. No necesariamente hay que estar por dentro de un gobierno”.

¿Está descartado entonces que usted ocupe algún cargo o cierra la puerta?

“Para qué vamos a hablar de algo que ni siquiera nos han ofrecido. Cada día trae su afán, pero hoy ni me lo han ofrecido ni lo estoy buscando”.

¿Con su reaparición en la escena pública después de la elección a la Alcaldía en 2015, renace alguna aspiración a futuro?

“No para nada. Eso está completamente descartado. Desde que fui candidato a la Alcaldía he tenido un aprendizaje muy desde el dolor. Nadie se prepara para perder una elección. Eso es un golpe muy duro al ego. Tuve unos ataques políticos muy fuertes y eso daña la reputación. Hay que tener la madurez suficiente para entender que la política de hoy dejó de ser un ajedrez para volverse un parqués. En un ajedrez, uno se mueve con estrategia e inteligencia para lograr el objetivo y adelantarse en la jugada. En el parqués es ver a quien se come, a quien mete a la cárcel. Y los candidatos tratan de estar de piedra en piedra. Después de demostrar que no hubo absolutamente ninguna irregularidad viene la pérdida de reputación y la gente ya no cree. Y cuando tú crees que las cosas ya pasaron, vienen asuntos personales como la separación de una familia, los negocios se ven afectados. Y cuando uno cree que ya es imposible que pueda pasar algo más aparece un tumor. De todos estos años tengo una mirada distinta, más tranquila, con vocación de servicio, estoy pensando en servir, como lo he venido haciendo” .