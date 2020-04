Carlos Cadena, secretario de Movilidad, cuenta cómo superó el coronavirus

¿Cómo fue la noticia del contagio por coronavirus?

“La primera prueba que me hicieron salió positiva. Me empecé a sentir mal un día y me autoaislé, me quedé en mi cuarto trabajando de manera remota. Muchas personas me preguntaban que cómo así, que qué pasaba, y eso fue muy temprano en la crisis, no había suficiente claridad. En los dos días siguientes me sentía mal, con dolor muscular, con el pecho como pesado, y al tercer día pedí que me hicieran la prueba. Efectivamente llegó el resultado positivo y fue una lástima porque uno no quiere recibir esas noticias. Créanme cuando les digo que uno se llena de miedo, de incertidumbre, muchas preguntas sin respuesta. Afortunadamente hoy, 20 días después, les puedo decir que estoy sano. La segunda prueba salió negativa, me siento muy bien. La conclusión es que el coronavirus es una realidad, debemos cuidarnos y seguir los protocolos”.

¿Cómo fue su contagio?

“Infortunadamente no hemos logrado identificar cuál fue el momento de contagio porque yo no he salido del país desde noviembre pasado, en las tres semanas anteriores al contagio no había tenido reuniones con extranjeros. La Secretaría de Salud y sus profesionales han estado a cargo de mi caso y han sido excelentes, su actuar ha sido impecable, he sido testigo de cómo han levantado los cercos epidemiológicos correspondientes. Afortunadamente en mi círculo cercano estamos constatando que nadie se contagió, entonces esa decisión de haberme autoaislado desde el comienzo resultó positiva”.

¿Cómo fue el examen?

“Tenemos que ser muy juiciosos haciéndoles seguimiento a nuestros síntomas. En estos días de crisis y de incertidumbres también es muy normal que sintamos todos que estamos enfermos, pero no necesariamente es así, sobre todo si nos hemos aislado y no hemos estado en contacto con personas que puedan haber estado enfermas. Me comuniqué con la línea de la Secretaría de Salud, me remitieron a una persona que me hizo una suerte de diagnóstico por teléfono y después envió a alguien a hacer la prueba y vinieron a mi casa. Yo ya estaba aislado y no he salido de mi casa en casi 2l0 días. El examen consta de una sonda que te introducen por la nariz, no duele mucho pero molesta un poco, y tampoco dura demasiado. En ese momento también me dieron algunas indicaciones sobre los protocolos a seguir, me tomaron muchos datos y me repitieron que era muy importante no estar en contacto con otras personas. Unos días después me dieron el resultado. Después de los 14 días que indica el protocolo, en el día 14 que ya me estaba sintiendo mucho mejor, volví a reportarme, el personal de salud vino a tomarme la muestra para hacer el seguimiento y mirar si el virus estaba en mi cuerpo y el negativo me llegó el martes”.

Publicidad

¿Cómo fueron esos días de cuarentena?

“Los primeros días fueron mucho más difíciles. Tuve que estar encerrado en una habitación. Mucho yoga, mucha meditación, no solamente porque nos ayuda a controlar y proteger la respiración y lo que se deriva de eso, porque los pulmones son los principales afectados por el coronavirus, sino también porque ayuda muchísimo a mantener la calma mental y no perder esa tranquilidad. No voy a negar que salir a la calle y en mi caso, atender las responsabilidades de la Secretaría de Movilidad es algo que anhelo muchísimo volver a hacer. Tengo muchos sueños con la secretaría, de transformar la manera en la que nos movilizamos”.

¿Qué enseñanzas saca?

“En los primeros días absoluto shock de ver que esto había sucedido, que me había tocado a mí, pero pienso que muchas veces las crisis efectivamente son la solución para la misma crisis. Me encuentro renovado, reinventado, con mucha energía para enfrentar los retos de movilidad de la ciudad. Esta crisis me dio la oportunidad de reorganizar la manera como estábamos enfrentando los retos. Después de esta crisis nadie puede seguir siendo el mismo” .