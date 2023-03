“Dupla Bedoya-Trujillo le haría daño a la democracia antioqueña”: Camilo Calle

El Partido Verde, pese a las divisiones que afronta en el departamento, ya tiene precandidato a la Gobernación de Antioquia. Se trata del diputado Camilo Calle, quien fue candidato a la Alcaldía de Carepa, su pueblo, y ajusta 15 años de militancia en esa colectividad. Habló sobre los trámites que restan ante la dirección nacional del partido para formalizar su aval, cargó contra la gestión del gobernador Aníbal Gaviria y sus posturas frente a la minería, e insistió en la importancia de gobernar para las regiones. En este momento, dijo, no está dispuesto a hacer alianzas. ¿Cómo termina siendo el precandidato de los verdes a la Gobernación? “Varios factores. El primero es uno logrado en la Asamblea de Antioquia, con los debates en representación del partido y la producción de seis ordenanzas de nuestra autoría, además de un correcto relacionamiento con todos los sectores verdes del departamento. Cada uno, dentro de su estilo y formas, coincidió en entregar este preaval, porque esto todavía es una precandidatura. El Ejecutivo nacional debe pronunciarse sobre el aval, pero ya todos los sectores del departamento están de acuerdo. Eso da un nivel de seguridad alto”. Usted se ha declarado como independiente en la coalición, contrario a Rogelio Zapata y Jorge Humberto Echeverri, además hay varias divisiones en el partido. ¿Cómo fue la conversación con esas facciones? “El partido tiene matices. Están también los representantes a la Cámara Juan Camilo Londoño y Elkin Ospina, los tres diputados y los dos concejales de Medellín, Daniel Duque y Jaime Cuartas, además de otros sectores, como mujeres, juventudes, afro. Estos sectores aceptaron mi precandidatura. León Freddy Muñoz no hace parte del ejecutivo departamental. Él está en misión diplomática. Podemos tener opiniones adversas. Yo voté negativo la transformación de la Fábrica de Licores de Antioquia, por ejemplo”. ¿Por qué no repetir curul en la Asamblea y dar este salto? “Yo me siento frustrado al no poder incidir de forma directa en las decisiones que se toman en el departamento. Yo fui el diputado que más presentó enmiendas al Plan de Desarrollo. Esta ha sido una Gobernación débil, muy pobre. Veníamos de una desastrosa, la de Luis Pérez, y tenía muchas expectativas, pero esta no tiene resultados importantes. Cuando hay tanto presupuesto, debe quedar un legado y eso no sucedió”.

Precisemos esa inconformidad: ¿qué no hizo este gobierno? “Debió haber avanzado en saneamiento básico, el acceso al agua para la población antioqueña. En eso fracasó esta administración. No se cumplieron las metas. Seguimos en el 70% de ausencia de acceso al agua en las zonas rurales. Y, pues, es allá donde se necesita el mayor esfuerzo. Los planes maestros de alcantarillado han caído en manos de políticos. En Támesis le entregaron a los conservadores ese contrato y hoy hay grandes problemas. Y eso se replica en otras subregiones”. Usted ha sido un opositor a la gestión minera de esta Gobernación. Hablemos de eso... “Esa ha sido una de las razones para perfilarme como un diputado independiente, pese a que el Partido Verde hace parte de la coalición. El principal desacuerdo tiene que ver con la instauración de un distrito minero en el Suroeste, en una subregión que claramente no lo quiere, saltándose la licencia social. Este gobierno ha sido coequipero y yo creería que hasta socio político de la AngloGold Ashanti. Esa posición frente a la minería me molesta: no conozco un solo municipio del departamento sin pasivos ambientales y sociales. Hay que ir a Remedios, Segovia, El Bagre, Nechí, municipios devastados por la minería legal e ilegal. No las equiparo, pero hay realidades que nos demuestran que debemos revisar las formas de desarrollo. No soy el diputado ni seré el gobernador antiminero. Minería sí, pero no así, ni ahí”. Sobre los bloqueos en Bajo Cauca, a propósito de la minería ilegal, ¿cuál es su postura? “Yo creo que el Bajo Cauca merece la construcción de una línea estratégica diferencial en el próximo plan de desarrollo. Lo que allí ocurre es muy grave. Estamos experimentando, por más de una década, la crisis humanitaria más grande del departamento. Normalizamos que en el Bajo Cauca hayan desplazamientos forzados, asesinatos, bloqueos. Son varios los factores: el cultivo de coca, el tráfico de estupefacientes, la minería legal, con poco compromiso social, y la ilegal, que es arrasadora. Lo que queda de las crisis, siempre, son las fotos de los consejos de seguridad. Todavía no hay una solución seria”.

¿Qué otros frentes son vitales? “Quiero que las regiones tengan un diálogo fluido con el área metropolitana y con Medellín. Que entendamos que los territorios no existen de manera aislada y que lo que sucede en las regiones incide en la ciudad. Por ejemplo, cada que hay un desplazamiento forzado en Bajo Cauca, esas personas llegan a Medellín. Y llegan a alimentar los cordones de pobreza y desigualdad que hay en la ciudad. ¿Quiénes han poblado el cinturón verde del área metropolitana, sino las personas humildes, que llegan en medio de fenómenos profundos de violencia? El 30% del agua que consume el Valle de Aburrá es producido en el norte, en el páramo de Belmira, y allí no hay ningún tipo de limitaciones. ¿Cómo podemos retribuir mejor a esos campesinos? El desarrollo portuario de Urabá... Eso no es para desarrollar la subregión, es para acercar el mar a Medellín, Bogotá y otras ciudades. La leche, que viene también del norte, y sus vías secundarias están en mal estado”. Muchos candidatos están recogiendo firmas y ese proceso se convierte en una precampaña. ¿Se siente en desventaja? “Cuando uno siempre ha estado afiliado a un partido, recoger firmas es un engaño. Terminan engañando a la ciudadanía con proyectos independientes, como hizo Daniel Quintero. Yo soy transparente: llevo más de 15 años en el partido, aquí me hice. Fui candidato a la Alcaldía de Carepa a los 24 años y soy diputado por los verdes. En vez de una desventaja, es una ventaja. Porque a mí los políticos impredecibles, que no les importan las alianzas, me molestan”.