Pues tras ser consultado en Blu Radio en la mañana de este viernes, el senador no se mostró arrepentido y calificó como una falta de respeto que le preguntaran por un hecho que, según él, forma parte de su privacidad e intimidad.

Reconoció, eso sí, que tuvo una discusión con los policías; no dio mayores detalles, pero agregó que no le gustaron las formas en las que lo trataron, pero que no se arrepiente de su reacción. La entrevista estuvo marcada por interrupciones del senador a los periodistas e indignación cuando le hacían preguntas, inclusive que si aún estaba borracho, pues la voz se le escuchaba extraña.

Expresó también: “Les dije varias cosas a los policías”. Sorprende que afirmó que no va a renunciar a su “humanidad” por el hecho de que ahora es congresista y que no se tiene que comportar como el “ejemplo del pueblo”. Añadió que tiene 31 años y que por eso, de vez en cuando, tiene ese tipo de conductas, en las que se molesta y dice cosas políticamente incorrectas.