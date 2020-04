Entrega de medicamentos aún es cuello de botella

Inés Rubiela Gutiérrez

Fui a una droguería Colsubsidio al inicio de la cuarentena y me dijeron que no me despachaban hasta el 25. Respetando la cuarentena los pedí a domicilio y solo había turno para el 30 y ese día me dijeron que no me despacharon porque ya estaba vencida la fórmula.



Arturo Torres

Mal. Red Vital, la eps de los profesores (del magisterio) es pésima y si antes era un karma ahora es peor. Habilitaron dizque una línea para entrega de medicamentos en casa y está colapsada, igual toca ir al centro por medicinas y hacer una fila de tres horas.



Cris Londoño

Coomeva de Las Vegas nunca tiene medicamentos, ¿qué pasa? Que alguien que vea esto nos diga hasta cuándo van a tratar así a los pacientes de Coomeva porque ni con tutelas la entregan. Yo tengo pendientes desde enero y nada. Por favor, S.O.S.



Maritza Miranda

Descargamos la app de la farmacia de la Nueva Eps para pedir los medicamentos de mis papás (adultos mayores). Nos asignaron código, fecha y hora de entrega, y un día antes nos cancelaron. Según ellos no tenían suficiente información y que debían ir al médico para que actualizará las fórmulas.