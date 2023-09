Unas horas después del altercado, la Alcaldía de Bello emitió un comunicado explicando lo que pasó. Según el relato de la administración, el ciudadano, que iba en moto, no portaba casco y no tenía al día el seguro obligatorio. Cuando el guarda intentó ponerle un comparendo, se puso agresivo y, después de insultarlo, le dio varios puños, a lo que el agente contestó, como se ve en el video.

EL COLOMBIANO ha reseñado otros casos violentos contra los agentes. En abril, por ejemplo, fue atacado uno en San Cristóbal. Así lo relató la propia víctima: “Esta persona comenzó a lanzar insultos en contra de varios compañeros y yo me metí. Se me comenzó a acercar, a pedirme que nos pegáramos y yo me tiraba para atrás. En una de esas me descuidé y me propinó el golpe en la cara, con las llaves que tenía empuñadas”.