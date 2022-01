En fin, inauguración protocolaria no hubo. Lo cual no es más que una anécdota frente al verdadero problema y es que ahora están en riesgo de quedar peor que antes, cuando no había más que carretera destapada, al perder la vía si no se atienden pronto esas pérdidas de banca, según advierte el alcalde López.

El mandatario de San Vicente, por su parte, indica que el contratista ya no tiene responsabilidad en el embrollo pues a este no se le encargaron obras adicionales para atender fallas geológicas. Así consta en el documento en el que figura que la atención a sitios críticos por inestabilidad geológica “no fueron objeto del contrato por falta de recursos” y fueron reportadas a la Gobernación tanto por el contratista como por la interventoría en julio y noviembre de 2019.

No obstante, por solicitud de la Gobernación, el contratista realizó tratamiento de mitigación “solo para garantizar la transitabilidad del usuario y continuidad de la vía en estos tramos”. Pero se le recomendó a la Secretaría de Infraestructura realizar estudios de geotécnia y diseño estructural del muro para garantizar la estabilidad de la vía en estos sectores.

La interventoría y el contratista identificaron 13 puntos donde se debían instalar defensas metálicas para garantizar la seguridad del tráfico. Pero, según consta en el acta de liquidación, “al no contar con los recursos suficientes, solo se instaló en 5 de estos” y se relacionaron los ocho tramos que debían ser intervenidos con nuevos recursos de la Gobernación.

Aunque el alcalde de Concepción ha tocado la puerta de la Gobernación para que ayude a solucionar el tema, dice que no ha encontrado eco suficiente. Con el alcalde de San Vicente, donde están los puntos más críticos, elevaron un oficio ante el Departamento e insisten en gestiones para ser escuchados.

Según el alcalde Giraldo, finalmente la Gobernación irá esta semana “a mirar cuál es la mejor manera de solucionarlo, si con dos muros de contención o qué otra solución encuentran”.