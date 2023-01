La visita de un amigo, quien le habló al oído para que salieran a dar una vuelta, fueron las últimas imágenes que tuvieron los familiares de Duván Steven Montoya García, de 22 años. Desde entonces han pasado 19 días sin tener rastro de su paradero, lo que tiene a sus dos hermanos y a su mamá sumergidos en la angustia profunda.

La desaparición de este joven se registró en la tarde del 13 de enero en la vereda Alto Bonito, de Rionegro, cuando salió con su amigo. Dijo que no se demoraba. Iba vestido con una pantaloneta y unos crocs. Incluso, dejó todos sus documentos y su teléfono celular, lo que desde entonces dificultó la comunicación al ver que pasaban las horas y no llegaba de la breve salida inicial.

María Camila Montoya, hermana del desaparecido, relató que “él estaba en la casa porque llevaba dos semanas sin trabajo y cuando llegó el amigo, no vimos nada extraño. Pero desde entonces no hemos podido saber nada de él y no hay ninguna pista”.