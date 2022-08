El ruido dejó ciego a Hernán Darío Castrillón: el 10 de julio, en la madrugada, un hombre y dos mujeres lo agredieron a golpes hasta que le “estallaron los ojos”. Fue en su casa, después de que se quejó con sus vecinos por una fiesta que no lo dejaba ni leer ni dormir. Salió al balcón en el barrio La Colina, grabó, recibió insultos, “hp, Olafo el amargado”, y cuando se había resignado le tocaron la puerta y lo “mataron”. Porque si Hernán Darío no puede leer, no quiere vivir más.

Las quejas de personas que están desesperadas en Medellín por la falta de silencio son muchas, pero parece que los oídos ya están sordos. Desde hace más de un año y medio, Nora Helena Restrepo Lema no puede ver televisión en la sala de su casa a un volumen normal. Desde que el aislamiento por la pandemia terminó, un bar-restaurante ubicado a escasos 40 metros de su hogar enciende a máximo volumen una fiesta de bachata que va hasta la madrugada.

Pese a vivir durante toda su vida en el barrio San Joaquín, a una cuadra de la carrera 70, es una de las habitantes que asegura sentirse desbordada por los altos niveles de ruido. Leer un libro, conversar o simplemente quedarse dormida se volvieron tareas imposibles.

“Es muy complejo dormir, porque ya les dieron permiso hasta las cuatro de la mañana. Aunque esto es un barrio residencial, dentro de la casa se escucha la música perfecta. Uno aquí se siente indefenso y no tiene día para descansar. Yo he pasado días derecho”, y agrega que cuando no es ese bar, es el ruido de la carrera 70 el que irrumpe con fuerza en su casa.