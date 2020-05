Faltando aún dos días para llegar a la primera semana de la reactivación económica, iniciada el pasado lunes 27, y en Antioquia el cumplimiento de la medida ha sido del 25 % según un primer balance revelado la tarde de este sábado 2 de mayo.

Según la secretaria de Productividad y Competitividad de Antioquia, Maritza López Parra, por un lado están los empresarios que se acogieron a la estrategia de reactivación en donde se tuviera una entrada gradual de los empleados, es decir, han entrado paulatinamente.

“En diferentes sectores se ha reactivado hasta un 25% y han implementado los protocolos de bioseguridad”, especificó.

Pero mencionó que del otro lado están los que incumplieron con el acuerdo al que se había llegado la semana pasada con los gremios, el Área Metropolitana y la alcaldía de Medellín, en trabajar en una estrategia de dividir la jornada laboral en tres turnos, para que los empleados que se movilizan en el transporte masivo no tengan picos de aglomeramiento.

El llamado de López Parra a los grandes, medianos, pequeños empresarios e informales es “a entender que cuidarnos es también cuidar a toda la sociedad”.

Puso el siguiente ejemplo: “si yo tengo una pequeña empresa de manufactura de confección, decido que no voy a iniciar laboras a las 6: 00 a.m. como de costumbre, sino que voy a empezar a las 10: 00 a.m. y estaré haciendo un gran aporte a la sociedad”.

Agregó que implementar el teletrabajo y escalar el horario son medidas para mejorar la capacidad en el transporte público y hacer sostenible la reactivación de la economía antioqueña.

Al terminar una nueva reunión de los empresarios con el Gobierno departamental, el sector de la construcción se comprometió a implementar el escalonamiento de horarios.

Y anunció que se estudia la posibilidad de que el sector automotor también pueda volver a prestar su servicio, con medidas como poner el transporte propio a disposición de los empleados.

La recomendación para todas las empresas que siguen en el proceso de reactivación es de implementar el inicio de la jornada laboral que no esté en el horario desde las 6: 00 a.m. hasta las 8:00 a.m., que son los horarios de mayor aglomeración en los diferentes medios de transporte público.