“Cuando todo el mundo empezó a gritar que venía esa avalancha, yo alcancé a cerrar la puerta y ponerle algo para que el agua no se entrara. Pero al rato, esta comenzó a salir por el baño porque se colapsó el alcantarillado. De ahí, mi esposa y mis dos hijas empezaron a gritar por ayuda, y por eso los vecinos abrieron la puerta y se nos terminó de meter. Ahí perdí todo, quedamos con lo que tenemos puesto”, indicó Lugo, uno de los 198 afectados, según el Dagrd.

Y es que, contrario a lo habitual, esta vez el agua no provino del río Medellín sino del fuerte aguacero y del desbordamiento de la quebrada La Rosa que hizo que los cerca de 5.000 habitantes del homónimo sector quedaran atrapados entre dos aguas.

A Camilo Lugo aún le resulta increíble que en menos de 10 minutos la lluvia que lo sorprendió entrando a su vivienda –cuando retornaba de sus labores como obrero– se hubiera convertido en lo que él y sus vecinos calificaron como una avalancha que inundó el sector La Rosa parte baja del barrio Santa Cruz. Y su asombro no es para menos, pues en los siete años que lleva en el sector jamás había visto algo así.

Mientras ayuda a limpiar la mercancía del almacén donde trabaja desde hace seis meses, Massiel Chourio relató la angustia que vivió no solo por haber perdido sus pertenencias en cuestión de minutos sino también porque a su pequeña hija la cogió la inundación sola en su casa. Por fortuna, los vecinos pudieron rescatar a la niña y dejarla junto a otros 15 niños en casa de Maira Argumedo, una vecina a la que no la “visitó” la inundación.

Como las autoridades aún no les entregaban las ayudas –pues incluso 18 horas después de lo ocurrido apenas estaban haciendo el censo de afectados– los vecinos con lo poco o mucho que pudieron aportar hicieron “vaca” para un desayuno y un almuerzo comunitario.

“Acá nos censaron a las 2:30 a.m., y nos dijeron que tipo 7:30 a.m., nos empezaban a coordinar las entregas de ayudas. Pero vea, son casi las 12 del día y no han aparecido con nada. Aquí nos colaboran más las fundaciones como Nuestra Gente que la alcaldía”, dijo otro vecino.

“Por acá vino el alcalde Quintero hace como año y medio, que hubo un problema parecido en el Sinaí, a ‘dar puñito’ y saludos. Pero aparte de eso, ni hoy ni esa vez, nos han brindado ninguna solución”, agregó otra vecina.

En la tarde, los afectados por fin recibieron las ayudas consistentes en mercados cobijas, sabanas, almohadas y colchonetas.