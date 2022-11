En contraste con la definición en la Asamblea de Antioquia, la del Concejo de Medellín sigue en veremos. Resulta que el presidente Lucas Cañas no ha sido citado la sesión en la que se definirá la mesa directiva y se cree que es por falta de votos para asegurar que la presidencia quede en manos de los aliados de Quintero. Hoy la votación estaría 10 a favor de la bancada gobiernista y 10 por el lado de la oposición.

Por el lado de la oposición, suena el concejal Simón Pérez para la Presidencia. Lo que ha trascendido por este grupo de corporados es que en caso de no obtener los 11 votos que requieren para ganar el pulso a los aliados de Quintero, no van a respaldar a ningún candidato que represente los intereses de la actual administración. En otras palabras, en el Concejo no habría elección de presidente por unanimidad.

Hay que recordar que en caso de mantenerse una votación que lleve a un empate, el reglamento del Concejo prevé que el desempate se hará mediante un sorteo de cara y sello. La pregunta es si en un año tan importante, desde el punto de vista electoral y político, los concejales dejarán al azar la suerte de su corporación.