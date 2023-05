“La garganta mía es estrecha para tragar sapos”: Luis Fernando Suárez responde por qué no acepta invitación del Pacto de Indiana

El precandidato a la Gobernación Luis Fernando Suárez cuenta sin tapujos por qué después de dos meses no ha respondido a la invitación de unirse al llamado Pacto de Indiana, junto a Juan Diego Gómez, Andrés Julián Rendón, Eugenio Prieto y Mauricio Tobón. Defiende la continuidad y muestra entre sus logros los casi 360 días que estuvo al frente del departamento en los días de la pandemia, el paro nacional y el invierno. Cree que el candidato a vencer será Luis Pérez y dice que iría en alianza con Federico Gutiérrez para consolidar una llave que gane la Alcaldía y la Gobernación. Vivió tiempos complejos cuando estuvo de gobernador. ¿Cómo fue ese encargo? “Fueron muy difíciles. La pandemia del covid, la crisis derivada por la temporada invernal más fuerte de los últimos años, la crisis institucional por la ausencia del gobernador, a mi juicio, una injusticia. Y el estallido social del 2021. Lo hicimos bien, lo enfrentamos de la mano de un equipo maravilloso. Fui gobernador por una injusticia y ahora estoy trabajando con convicción para ser gobernador por una justicia, el voto de los antioqueños”. Hay dos bloques de aspirantes a la Gobernación. Está el grupo que pareciera cerca de Daniel Quintero, en donde están como posibles candidatos Luis Pérez, Esteban Restrepo y Julián Bedoya. Y otro grupo antagónico en el cual estarían Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto, Mauricio Tobón y Andrés Julián Rendón. Decía Federico Gutiérrez que si usted quedaba por fuera del segundo grupo, ganaría la contienda Luis Pérez. Pero que si usted se une, el que sea candidato de esta alianza sería el ganador. ¿Hace ese mismo análisis? “Es muy importante una gran alianza en Antioquia para ganar la Alcaldía de Medellín y que la ciudad retome el rumbo y ganar en la gobernación de Antioquia, pero también he dicho alianza no a cualquier precio. Creo que ese es el primer paso para resolver los conflictos, tengo profundas diferencias con algunos de esos precandidatos que hacen parte de Antioquia Plural”. A usted lo invitaron en marzo y estamos ya casi en junio y todavía no ha aceptado. ¿Qué le molesta de esa de esa alianza? “Hay candidatos allí con los que no hay identidad en la visión política, en la visión de gobernar. Yo puedo decir con tranquilidad y con mucho respeto por Mauricio Tobón, que estamos en esquinas distintas, que no tenemos la misma visión de gobierno y voy a dar ejemplos. Está hablando de Antioquia federal, creo que eso es una utopía y creo que es demagógico hablar de Antioquia federal. La ruta la marcaron los gobernadores en la convención que hubo en Rionegro hace unos días para promover un debate nacional sobre autonomía de los departamentos y descentralización”.

¿Solo le molesta por eso? También tendrá algo que ver el hecho de que Mauricio Tobón durante los primeros años de la administración de Daniel Quintero en Medellín estuvo más cerca de él y ahora es parte no sé si de los arrepentidos o de los que están buscando pescar en río revuelto por la caída de la imagen del alcalde. ¿Cómo entiende que Mauricio Tobón quiere estar en una alianza que aparentemente iría en contra de Daniel Quintero? “Ese es otro aspecto que yo calificó como incoherencia. Hay políticos que son muy incoherentes y mientras les sirve un mandatario, como en el caso de Mauricio Tobón con Daniel Quintero, pues lo aprovecharon y de alguna manera se beneficiaron y hoy sale a decir que es antiquinterista, eso no suena coherente, Antioquia tiene memoria y debe entender esos mensajes de incoherencia. Eso es lo que a mí me distancia también de él, pero además que es un candidato que promueve la división o la confrontación y pienso que son buenas las confrontaciones de las ideas, pero no los ataques personales. Pero lo otro, él ha sido socio y gobernó con Luis Pérez. Hay unos antecedentes en la historia que uno no puede olvidar y que son elementales para definir si uno decide unirse con un candidato o no y por eso el distanciamiento”. ¿Se uniría con los otros tres? “También he dicho que tengo diferencias con Juan Diego Gómez, siendo presidente del Senado trató a Aníbal Gaviria de delincuente, lo condenó, eso no está bien y a mí hay quienes me dicen que los enemigos de Aníbal no son mis enemigos. Yo digo no, el tema es de convicciones, de valores, que son irrenunciables. Juan Diego Gómez tiene uno de los matices del Partido Conservador en Antioquia, que sin duda es importante. Hoy tiene el aval como precandidato y es un político importante, pero tenemos diferencias. La pregunta es si somos capaces de superarlas. El tiempo lo dirá”. Dicen que la política es dinámica. ¿Será tan dinámica que usted termina unido con ellos? “Yo no comparto esas frases de que la política es dinámica, de que en política no hay enemigos sino posibles aliados. Y yo creo que lo más importante hoy es consolidar nuestra candidatura, primero con las firmas. La semana pasada anunciamos 250.000, vamos por 500.000, estamos construyendo el mejor programa de gobierno y el camino nos irá mostrando posibles alianzas, pero sin cruzar líneas rojas”. El lunes pasado hubo una reunión en la que estuvieron compromisarios de cada uno de los candidatos. ¿Mandó algún representante a esa reunión? “Sí, así es. El equipo de Antioquia Plural realizó una reunión en la que hubo delegados de Andrés Julián Rendón, de Eugenio Prieto y de Juan Diego Gómez, no hubo de Mauricio Tobón, eso nos llamó la atención y la postura nuestra es ustedes han avanzado en bloque, definan quiénes van a estar. Nosotros vamos a seguir nuestro camino y el tiempo marcará la ruta”.

¿Por qué no fue ningún representante de Mauricio Tobón? “No tengo la explicación, pero es un hecho. Entendemos que al interior de Antioquia Plural puede haber alguna fisura con Mauricio Tobón y creería yo que eso explicaría porque no hubo ningún delegado de él”. A la hora de definir un candidato supongamos, en el hipotético caso de que usted se una a ellos, ¿cómo se elegiría? “Solo hay un mecanismo, una encuesta o una serie de encuestas. La consulta ya no es factible porque el plazo máximo para escribir una consulta era el 4 de mayo, de tal manera que no es posible. Pero además hoy Eugenio Prieto no tiene las firmas para ser candidato. Está pidiendo el aval del Partido Liberal. Por eso creemos que lo lógico es avanzar y ya en el camino tomar una decisión frente a una alianza”. ¿Y qué dicen esas encuestas? “En esas mediciones internas, que no son publicables, aparece en primer lugar Luis Pérez, hay un tema de recordación de un hombre que ha sido político, alcalde y gobernador. Y aparece en segundo lugar Luis Fernando Suárez, creemos que esas mediciones son confiables y analizaremos esa eventual alianza. El único mecanismo sería una encuesta”. Supongamos que Mauricio Tobón sale de la coalición. ¿Se sumaría, se tragaría el sapo de estar con Juan Diego Gómez? “Si de Antioquia Plural sale Mauricio Tobón facilita un acercamiento para buscar la alianza, pero yo sí tendría que tener una conversación muy directa con Juan Diego Gómez para ver si somos capaces de generar la confianza que permita que yo me sienta cómodo y si eso no pasa, no estarían dadas las condiciones”. ¿De pronto se tragaría ese sapo? “Quiero ser muy cuidadoso y muy prudente y lo voy a usar como muchas veces se usan expresiones populares, la garganta mía es estrecha para tragar sapos. Me parece muy difícil porque yo toda la vida he servido con decencia, con prudencia, con resultados. Si un candidato que quiera estar con nosotros no se identifica con eso, no será bienvenido a una alianza”.