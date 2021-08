Dos equipos de EL COLOMBIANO viajaron a Guatapé en días diferentes para constatar la situación, y aunque muchos comerciantes no estuvieron de acuerdo con esas declaraciones de Roldán, todos coincidieron en que la carretera es la mayor preocupación.

Vías insuficientes

Las vías alternas por Granada o San Carlos implican dar un extenso rodeo que podría tardar el mismo tiempo (ver el mapa), así que no son la opción más apetecida.

Resolver el problema de fondo, que sería la ampliación de la vía Marinilla-Guatapé o la construcción de una nueva, no está en el horizonte. “Eso se ha planteado, pero no sabemos cuándo se dará”, dijo el secretario Roldán.

El tiempo perdido no solo afecta a los turistas, también a los comerciantes. “Hay personas que salen temprano de sus casas y llegan aquí de noche, cuando ya las tiendas están cerradas”, narró Sara Zuluaga , vendedora de artesanías.

Un carro de EL COLOMBIANO hizo un recorrido de prueba el jueves 12 de agosto a las 9:31 a.m., un día de baja afluencia de turistas. Desde la Terminal del Norte, recorrió 75 kilómetros hasta el malecón de Guatapé, tomando la autopista interdepartamental en el barrio Zamora (Bello); sin accidentes ni otras novedades en el camino, llegó a las 11:08 a.m., una hora y 37 minutos después.

Capacidades al límite

Pese a que estos rumores circulan en el pueblo, nadie señala puntualmente a los responsables. “A nosotros no nos han llegado ese tipo de quejas ni a nuestros policías de turismo. Estamos atentos a indagar la situación si se presenta”, declaró el comandante de la estación de Policía, intendente Juan Naranjo .

No obstante, el exceso de visitantes se presta para que algunos abusen. Alberto Ceballos , quien lleva 20 años como gestor de turismo en el pueblo, contó que “todos deberían ser honestos, pero se sabe que cuando esto se llena, hay quienes cobran $18.000 por un plato de comida que vale $12.000, que alquilan una pieza de $70.000 por $100.000, o que piden $200.000 por media hora de jet sky que vale $100.000”.

El municipio cuenta con 132 restaurantes, 224 establecimientos de alojamiento registrados y 1.320 camas, sin contar los negocios informales, que hasta ahora han respondido a la demanda. “Aquí hay solidaridad entre los empresarios y buena comunicación, si a alguno ya no le quedan camas, coordina con otro que sí las tenga, para responderle a los usuarios”, señaló Guarín.

Tanto en la Alcaldía como en el gremio de comerciantes de Guatapé aseguran que no se ha presentado desabastecimiento de comida en el último trimestre. “Todo el mundo acá quedó sorprendido cuando escuchamos esto en televisión, porque gracias a Dios siempre ha habido con qué atender a la gente hasta por la noche”, comentó Jiménez, atendiendo en la barra de su local.

Control fluvial

En el último mes se han presentado dos hundimientos parciales de embarcaciones en el embalse, aunque sin consecuencias de gravedad para tripulantes y pasajeros.

El lanchero Henry Vilches detalló que en los últimos tres años se ha incrementado la cantidad de naves, lo que está generando un mayor oleaje en la represa: “Debido a eso, los botes pequeños se desbalancean y se les entra el agua más fácil”.

Las autoridades tienen dos mecanismos para vigilar el tráfico en el embalse: la Inspección Fluvial, que depende del Ministerio de Transporte, y el barco Renacer de la Policía, en el que dos agentes patrullan las aguas.

Roldán cuestionó que “hace dos años que la Inspección no tiene un director en propiedad, sino un funcionario encargado, limitado para tomar decisiones, y ni la Alcaldía ni la Gobernación tenemos competencia sobre lo que pasa en la represa”. Este encargado tiene su despacho en Medellín y tres veces a la semana viaja a Guatapé.

El intendente Georlín Giraldo, uno de los policías que patrulla la represa en El Renacer, afirmó que hay 250 embarcaciones y 31 empresas náuticas habilitadas. Sin embargo, va en aumento el número de ciudadanos que compra su lancha personal de recreo, lo que genera el riesgo de tener capitanes sin la pericia suficiente para navegar.

Guarín informó que ya hubo reuniones con delegados del Ministerio “y nos aseguraron que al final de este mes van a nombrar un inspector en propiedad para esa oficina. También estamos en el montaje del Sistema Integrado de Transporte Náutico, para mejorar el servicio”.

Roldán, de la Gobernación, agregó que se trabaja en un proyecto conjunto con la Alcaldía y Cornare para medir las cargas, las capacidades, la demanda y la oferta de turismo, “y con cifras en la mano poder tomar mejores decisiones y definir hasta dónde podemos sostener un destino tan promocionado. Es un tema técnico, no político. No estoy diciendo que no vayan a Guatapé”.

En 2019 hubo 950.000 visitantes al municipio; al año siguiente, los efectos de la covid-19 redujeron esa cifra al 40 % (380.000). En 2021 están mejorando las expectativas, y la presente Feria de Flores genera esperanza para los lugareños.

El 92 % de los guatapenses vive del turismo, por lo que las mejoras que se hagan en ese aspecto son cruciales para su supervivencia económica.

La secretaria Guarín concluyó que “al salir de viaje el recorrido también es una experiencia para el turista, y en este caso no resulta positivo el tránsito. Nuestra idea es compensar eso cuando lleguen, y que los visitantes tengan la sensación de que valió la pena venir”