En manos del alto comisionado de Paz Juan Camilo Restrepo Gómez quedó encargada la Alcaldía de Medellín, luego de la suspensión de tres meses con la que fue sancionado Daniel Quintero, quien ayer apareció encaramado en una terraza y en medio de un show montado en tiempo récord en el que lo acompañó su círculo cercano, incluido Amauri Chamorro, el polémico estratega conocido por sus propuestas de guerra sucia y crear “troll centers” para políticos de izquierda en Latinoamérica.

Los preparativos para el acto, promovido por Quintero y Gustavo Petro minutos después de conocerse la noche del lunes la sanción de la Procuraduría, comenzaron ayer temprano con varios camiones de logística, una unidad móvil del canal público Telemedellín, denuncias de presiones a funcionarios y contratistas para que fueran a colmar la plaza y hasta capas plásticas rojas que estaban dispuestas para soportar la lluvia. Una logística relámpago y a todo dar, detrás de lo que cabe preguntar a cargo de quién estuvo la financiación, pues evidentemente requirió de un potente y dispuesto músculo económico y de permisos rápidos para uso del espacio público.

Cuando llegó el discurso del suspendido alcalde, la lluvia persistía y entonces Quintero intentó exaltar los ánimos de los asistentes en la plazoleta con frases grandilocuentes como “Dios es el que quita y pone gobernantes y Dios está con nosotros, no con ellos que son la maldad”, tras de lo cual sus acompañantes pedían vítores.

No perdió oportunidad en sus palabras para reiterar sobre las presuntas faltas al debido proceso en las que, según él, incurrió la Procuraduría y orientó su discurso para establecer semejanzas entre su caso y el de Gustavo Petro, quien tras ser destituido por la Procuraduría en diciembre de 2013 salió al balcón del Palacio de Liévano y convocó en tono ferviente a las multitudes que lo apoyaban a salir a marchar para defender el voto popular, tal como lo pidió Quintero. Aquí no hubo balcón, pero sí una terraza que rara vez se usa para acto alguno pues no está acondicionado como tarima.

Tampoco pasaron desapercibidos los acompañantes en su discurso. Rodeado de sus secretarios de despacho y en clara provocación a la misma decisión que motivó la Procuraduría sobre presunta participación en política, estaba el séquito de congresistas electos por el Pacto Histórico y los exsecretarios de despacho que renunciaron en días pasados para sumarse a la campaña de Gustavo Petro.

Al lado de Quintero se ubicaron su esposa, Diana Osorio; los congresistas electos por el Pacto: Álex Flórez, Susana Gómez, Isabel Zuleta y el actual representante León Freddy Muñoz. Con ellos los amigos y ahora exsecretarios Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez, Juan Carlos Upegui, todos ellos hoy con un papel activo en la campaña de Petro en Antioquia. También querían mostrar respaldo a Quintero, el concejal del Centro Democrático, Albert Corredor, y el actual presidente del Concejo, Lucas Cañas.

Con Corredor, Quintero se fundió en un solo abrazo y este aprovechó para exhibir sobre su rostro la cinta enmascarada con la que promueve la renuncia del expresidente Álvaro Uribe al partido que él fundó.