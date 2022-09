Estos programas, según Freddy Castaño, alcalde de Granada, y Sorany Marín, alcaldesa de El Peñol, son fundamentales para dinamizar la oferta social que, de otra manera, estos municipios no tendrían cómo ofrecer por el bajo presupuesto que manejan. El Peñol, por ejemplo, tiene un presupuesto que a duras penas asciende a $24.000 millones.

Los reclamos de los mandatarios al respecto apuntan a dos cuestiones. Primero, que el Oriente es la única subregión donde EPM decidió tercerizar la inversión al fortalecimiento de las comunidades. Segundo, que a pesar de ser socios en la generación de energía y poner una alta cuota ambiental, social y hasta cultural para que EPM opere, no tienen participación en la decisión de cómo se ejecutan los recursos destinados a compensación social.

Por ejemplo, el alcalde de San Vicente Ferrer, Jimmy Giraldo, señaló que la línea de fortalecimiento institucional y comunitario puede tener mayor alcance operado directamente para llegar a las veredas. Contrario a la poca incidencia que, según él, ha tenido Prodepaz en los últimos años.

El convenio con Prodepaz finalizó el 31 de agosto. EL COLOMBIANO le consultó a EPM si aceptaría entregarle el contrato a los municipios, cuál es el balance que hace de la ejecución de los proyectos sociales y comunitarios en los últimos años y por qué había tomado la decisión durante los últimos nueve años de no asignar estos recursos directos a las alcaldías del Oriente. También requirió información sobre las inversiones en compensación social destinadas a estos municipios, no obstante, al cierre de esta edición no llegó la respuesta.