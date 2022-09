Nancy dice tener que escoger entre pagar o comer: Nancy Esther Torres Rodríguez, que vive en el barrio Pajarito, noroccidente de Medellín, pagó el mes pasado $169.615 en sus servicios, pero en septiembre recibió una factura de $310.945. Según se lee en el documento, este incremento principalmente obedeció a un ajuste de $104.370 en sus servicios de agua, alcantarillado y gas natural.

“En mi casa somos tres personas y no encuentro el porqué del alza. Toca escoger entre pagar los servicios y no comer o comer y no pagar los servicios. Yo no pretendo que EPM regale nada, pero sí que el valor sea acorde a lo que hemos pagado. En el sector he vivido nueve años, en los que nunca había tenido que llamar por esa situación”, dijo.

Incremento del 38% en Medellín: Otro lector en Medellín, quien prefirió reservar su dirección y su identidad, mostró que en agosto pagó $283.147 y para septiembre el cobro en la factura fue de $392.029, lo que equivale a un incremento del 38,4%.

En Sabaneta también subieron: Un lector de Sabaneta, que vive en una zona de estrato 4, mostró que en agosto pasado recibió sus servicios por un valor de $224.691 y en septiembre la factura le llegó por $301.014, lo que equivale a un incremento del 33,9%.