Juan Miguel Gómez

Magíster en Arquitectura - Urban



Para Gómez, el manejo institucional frente al tema de asentamientos ha estado marcado por una falta de visión sobre la planeación local: “Este es un asunto que lleva más de 50 años, que no se ha atendido como se debe y que tiene mucho que ver con la visión que tiene lo institucional, que no ha podido entender que la construcción de ciudad es trabajar todos juntos para llegar a consensos. Toda la energía administrativa está concentrada en lo urbano, que es apenas un 30% de la ciudad. No han pensado en que el 70% del municipio es rural”.