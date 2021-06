Quintero replicó que esos biológicos “están titulados para maestros y personal salud que completan esquema esta semana. No se pueden descompletar”. Y se volvió a quejar porque el lote que debió arribar a las 4;30 de la mañana no llegó.

Detalles del choque

El cruce de trinos no se quedó ahí. A las 9:15 de la mañana, Quintero volvió a escribir y contó que habían llegado a la ciudad 15.000 dosis de Pfizer para “reactivar segundas dosis”. Y agregó: “Primeras dosis continúan suspendidas hasta que arriben nuevas vacunas”.

Pese a estos anuncios, muchas personas permanecieron haciendo fila en las fueras del coliseo Yesid Santos.

“Llegué desde las 3:00 a.m. a hacer la fila, nos dijeron que no había vacunas, que fuéramos a la cancha de Enciso, pero decidimos esperar y afortunadamente llegaron las vacunas, porque ya habíamos hecho fila el lunes, cuando nos confirmaron que se habían acabado las vacunas”, dijo un ciudadano que no quiso abandonar el lugar.

Otra persona manifestó que, aunque se habían enterado del anuncio, prefirieron llegar hasta el punto de vacunación con la esperanza de que las vacunas anunciadas por el Ministerio de Salud llegarán.

Publicidad

Sobre las 12:17 de la tarde, el Alcalde escribió en su cuenta: “Debido a escasez de biológicos, se mantiene suspendida la aplicación de primeras dosis; continuamos con aplicación de las segundas hasta agotar existencias”. Finalmente, con las 21.000 dosis se suple la necesidad, por lo que habrá jornada de vacunación de primeras dosis.

“Nuestro trabajo con el Ministerio de Salud es de articulación, pero nos preocupa y nos sorprende que a Medellín, por tercera vez, la dejen sin vacunas, eso no está bien”, señalo Quintero, quien recordó que la meta era aplicar 10.000 vacuna diarias y se ha llegado a 28.000.

EL COLOMBIANO buscó la opinión del Ministerio de Salud sobre esa afirmación, pero al cierre de esta edición no habían respondido. Pero, más temprano, Ruiz envió un mensaje tácito a Quintero: “Lo importante es que los alcaldes tengan una adecuada programación de sus dosis”