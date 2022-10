Ramos dijo que la contratación se hizo a “dedo”. Comentó: “Hay un modus operandi en esta entidad para la contratación (...) Una auditoría interna demostró, esto es público, que se han incumplido los horarios para dar la alimentación, que no se recogían los trastes. Esto es resultado de la contratación, lo padecen las personas que atiende el hospital, las personas más vulnerables”.

El concejal criticó que los contratos se están haciendo por medio de invitaciones privadas y no por licitaciones públicas. La palabra la tomó luego Daniel Duque, concejal del Partido Verde que le ha hecho oposición a la actual administración de Medellín. En sus palabras, el Hospital General vive hoy una “crisis sin precedentes en sus 73 años de historia”.

Duque criticó la rotación constante del personal dentro de la institución, lo que repercute en los servicios prestados a los pacientes. “Es impresionante que los funcionarios, que cumplen una labor tan importante, no les paguen a tiempo. ¿Cómo puede pasar eso en Medellín, que la ciudad no les pueda pagar a tiempo? No sean descarados, que eso no tiene justificación”, argumentó Duque.