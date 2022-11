El barrio la Y lleva muchos años en el limbo. Está en El Poblado, en la parte alta, sobre Los Balsos, donde la pendiente es muy pronunciada. A su lado pasa la quebrada La Aguadita, que surte el acueducto veredal. Sus habitantes dicen que su fundación data, por lo menos, de hace 100 años. Son “fundadores de El Poblado”, que llegaron cuando no se podía columbrar un solo edificio en el horizonte. Ahora están enojados porque les han dicho que el barrio, que siempre ha sido de la comuna 14, pertenece a Santa Elena. ¿Nos están sacando?, se preguntan. ¿Desde cuándo no somos de acá?, alegan.

Pues bien, las becas de Sapiencia fueron el detonante. Marta Londoño, líder del barrio, cuenta que este año fueron cinco los muchachos del vecindario que accedieron a esas becas que da la Alcaldía de Medellín para educación superior. Pero, cuando fueron a legalizarlas, se llevaron una sorpresa desagradable. Les dijeron que el barrio pertenecía a Santa Elena y, por ende, no era posible hacer la legalización del beneficio.

“Los muchachos perdieron las becas por no presentarse como habitantes de Santa Elena. ¿Cómo iban a hacerlo, si nunca nos notificaron que no éramos de El Poblado? Oficialmente no nos ha dicho nada en tantos años”, se queja la líder.

Lo más curioso, y lo que más resquemor les produce a los habitantes de la Y, es que siguieron votando el Presupuesto Participativo por El Poblado. “O sea, votamos en la comuna 14, ¿pero no somos parte de ella? Eso no se entiende”, critica Marta.

Publicidad

En 2010, sin embargo, sí les pidieron que votaran en Santa Elena y los excluyeron del proceso en la comuna 14. Pero después las cosas volvieron a su cauce, prolongando la estancia en el limbo.