El auge de chinos en Dabeiba, ¿qué hacen allá?

Además de carreteras, túneles y puentes, en Dabeiba los chinos han construido mitos: nadie sabe a ciencia cierta cuántos llegaron ni en qué condiciones: en algún momento la empresa dijo que eran 600, pero en el pueblo dicen que eran más de 1.000. Además, no son pocos los que aseguran que quienes trabajaban como operarios rasos eran prisioneros en su país y estaban en Colombia pagando sus penas. Ahora, cuando la obra ya va en más de un 90 por ciento de avance, queda apenas un centenar de asiáticos entre ingenieros, administradores, traductores y un par de cocineros. Las razones por las cuales la mano de obra china ha sido reemplazada por la colombiana es otro mito: se dice que se les vencieron las visas y no se las renovaron, que se fueron a trabajar al Metro de Bogotá —que también será construido por la Chec—, que ya terminaron de pagar sus condenas o que se dieron cuenta de que los colombianos salían más baratos.

Pero los chinos hablan poco. O nada. No solo porque la mayoría no aprendió español en estos tres años, sino porque no les interesa sumergirse en la babel del mundo. Los dabeibanos cuentan que se han podido entender gracias al traductor de Google y que no han tenido grandes inconvenientes, salvo porque una vez el inspector de la policía tuvo que ir hasta el campamento a decirles a los ingenieros chinos que no le podían pegar con los cascos a sus subalternos. La primera vez que el inspector fue a la obra no lo dejaron entrar, entonces tuvo que ir la oficina de los chinos, pedirle permiso al jefe y volver.

A los chinos les pagan bien. Además de un sueldo básico para gastar en Colombia, donde ya tienen vivienda, transporte y comida, en las cuentas de su país reciben otra parte del salario en yuanes. “Ellos acá gastan mucho, hay unos que botan mucha plata, pero también a veces se aprovechan de ellos”, dicen sus colegas colombianos. Además de gastar en la vida social del pueblo, donde los precios en los restaurantes también se dispararon, en vacaciones hacen excursiones a otros lugares como Capurganá o San Andrés.

A pesar de los retrasos en la entrega de Mar 2, los chinos no han perdido su reputación de eficientes y dedicados trabajadores. “Yo volvería a trabajar con ellos a ojo cerrado —dice un maquinista colombiano—. Si yo estuviera aquí hablando con usted y me viera un jefe colombiano me haría parar, pero los chinos no le ponen problema a uno desde que usted les cumpla”.

Los chinos trabajan de lunes a domingo y, aún así, tienen tiempo para hacerse conocidos en Marsella, la discoteca más grande del pueblo, y en el Castillo Azul, el burdel, donde ya saben que les gusta la cerveza caliente. En sus contratos, dicen, no está estipulado descansar los fines de semana, simplemente por cada siete días de trabajo tienen uno libre, que generalmente guardan para las vacaciones.

El chef es uno de los que no sale del hotel ni habla con nadie. Los días de descanso los guarda para cuando va a Cantón, al norte de Hong Kong, a visitar a su mujer y a sus hijos, a los que no ve desde el 2021, cuando dejó el trabajo que tenía en Bolivia también como cocinero de la Chec. El chef no habla una palabra de español, ni siquiera se molestó en ponerse un nombre o un apodo. De la comida colombiana solo le gustan las sopas que tienen pollo. En la cocina del hotel trabaja con dos mujeres de Dabeiba a quienes solo con su mirada seria, firme y fría les ha enseñado a preparar pescados al vapor y alitas en Cocacola, que es lo que mejor le queda. Lo que más le sorprendió de Colombia, dice, son las balaceras que de vez en cuando escucha desde la ventana de su habitación.

Michelle, la ama de Kiwi, no invita a su esposo y a su hijo al país, pero en las noches les cuenta que el clima es bueno, que el chicharrón y el ceviche de camarón son sabrosos, que la carne de res es barata y que el arroz con leche es buenísimo. Les dice también que Dabeiba es un lugar tranquilo y seguro, que puede salir a la calle hablando por celular y nadie roba. Tiene razón. En Dabeiba —donde en noviembre de 1997 los paramilitares asesinaron a 14 campesinos y desaparecieron a otros tres, donde el 18 de octubre del 2000 más de 600 guerrilleros asesinaron a 54 soldados y 2 policías, donde la Jurisdicción Especial para la Paz encontró los restos de casi 50 falsos positivos— se han congregado las lenguas del mundo para darle origen a un nuevo hombre que maneja moto sin casco, habla lo justo, toma cerveza caliente, se da a entender por señas y vive en sandalias de tres puntadas