Esta semana el alcalde Daniel Quintero Calle terminó empapelado por cuenta de sus comentarios en contra del consorcio constructor Hidroituango, CCCI (Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H). Tiene encima una recusación para que no tome directrices sobre el futuro de la obra en EPM y, por otro lado, denuncias penales por acusar de corrupción a los constructores, cosa que no está cimentada en ningún estudio o fallo de justicia. EL COLOMBIANO habló con Fabio Humar, abogado de CCCI que instauró los recursos.

Esta semana ustedes demandaron penalmente al alcalde Daniel Quintero, ¿en qué momento decidieron tomar esa decisión?

“Así es. Presenté, por instrucciones de mis clientes, una denuncia penal por injuria y calumnia agravadas. Vendrán más. El martes radicaré una por pánico económico, y espero antes de finalizar la quincena una por administración desleal. En fin, el alcalde se ha dedicado a falsear la realidad, antes que a gobernar y ha incurrido día tras día en ilicitudes”.

¿Cuáles han sido esas mentiras del alcalde?

“Afirmar, por ejemplo, que hay hechos de corrupción. Nada más alejado de la verdad. El señor alcalde está obligado, por ley, a presentar las denuncias si en efecto tenía tales indicios, y no lo ha hecho. Él sabe muy bien que acusar por redes sociales no genera responsabilidad alguna, pero que firmar una denuncia falaz sí trae consecuencias. Otra vez invito al alcalde a que muestre las pruebas, no ante la opinión pública, sino ante la Fiscalía. Ha dicho, por ejemplo, cosas tan torpes como que se han entregado materiales de inferior calidad, cosa que ni el contratista ni el interventor permitirían. O comparar a mis clientes con los confesos delincuentes Nule, que saquearon Bogotá. En fin, sería más corto decir en donde no ha mentido el señor alcalde”.

¿Cuáles deberían ser las consecuencias de esas mentiras?

“Esperemos que el señor Quintero se retracte de lo que ha dicho y entre más pronto mejor. De lo contrario, lo invito a que muestre las denuncias penales que ha presentado en ejercicio del deber que como alcalde tiene. Si no hace ni lo uno ni lo otro, ir a buscar una negociación con la Fiscalía sería lo más acertado”.

A todo esto se suma la recusación que una de las condenadas en primera instancia le hizo al Contralor, ¿ustedes ven garantías para ese segundo fallo?

“No es nuestro estilo referirnos a procesos en curso, pero sí creemos que la Contraloría debe afinar sus procedimientos a los más altos estándares de respeto al debido proceso. Hay que incorporar los estándares constitucionales y convencionales a los procesos sancionatorios, cualesquiera que sean. El máximo respeto por las garantías de los investigados enaltece la actividad investigativa y sancionatorio del Estado”.

Desde el día uno, Quintero ha atacado al Consorcio, ¿esto ha torpeado el proceso de construcción?

“No, el proceso de construcción no se ha visto afectado en nada. En una obra de tal envergadura pueden existir demoras atribuibles a hechos de fuerza mayor, como por ejemplo la pandemia. La obra sigue igual de bien, a pesar de la perorata del alcalde y sus falsas acusaciones. Claro, las acusaciones sin fundamento hacen ruido en medios, y mis clientes quieren tener claridad sobre el futuro, pero trabajan día y noche para cumplir”.

¿A qué creen ustedes

que está jugando Daniel Quintero?

“No sé, pero de corazón, por la importancia capital de esta obra para Antioquia y para el país, espero que Daniel Quintero no esté jugando a nada. Ya es buen momento de que caiga en cuenta de que su investidura de primer mandatario de una ciudad tan importante como Medellín le exige una actitud diferente, una disposición más madura y tranquila. Más ecuánime”.

Quintero dice que estudios contratados por EPM avalan sus posturas, ¿ustedes conocen estudios?

“No, no los conocemos, que es lo más paradójico. En varias oportunidades los hemos solicitado, y las entidades alegan que el dichoso informe es confidencial y secreto. Quintero tiene ese informe engavetado hace casi dos años y, si fuera cierto que allí se encuentran las pruebas de la corrupción, Quintero sería un encubridor y cómplice por el solo hecho de no darlo a conocer la Fiscalía. Lleva más de 600 días ocultando supuestas pruebas de corrupción, lo que ameritaría una investigación por parte de la Procuraduría”.

¿Por qué el alcalde dice que hubo corrupción?

“Ya es hora que los medellinenses debatan abiertamente sobre las alucinaciones que padece el alcalde Quintero. Es el único caso registrado de una persona que dice tener pruebas de corrupción en la obra de infraestructura más grande del país y decide esconderlas, lo que es una absoluta incompetencia de su parte, además de una actividad criminal. También debe ser el único caso de un alcalde que en junta de EPM debate una cosa y sale decir otra. Esta semana salió a inventarse que había un acuerdo para prorrogar el contrato con el consorcio mientras se hacía la licitación, cosa que nunca se acordó. Quintero, de la mano de sus consejeros y orientadores, tiene que revisar la forma en que percibe la realidad”.

¿Cómo ve usted el futuro de la obra después de esta andanada jurídica

“La obra no depende de mis clientes. Es un esfuerzo en el que concurren varias voluntades, en especial de la de EPM, que es el contratista. Del lado del consorcio lo único que existe son muchas ganas de trabajar y dejar la obra en funcionamiento, según se ha previsto. El compromiso de los constructores con el país es absoluto”