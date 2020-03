El aire presenta mejoría: amanece con menos estaciones en rojo

“Posiblemente, las alcaldías decretarán un día números pares; otro día, números impares, pero depende es de las secretarías de Tránsito, no del Área Metropolitana (...) Sería hasta que podamos superar esta etapa”, explicó. Sobre si la medida aplicaría 12 o 24 horas, dijo: “La idea es que sea 24 horas, pero son acciones que tienen que definir las secretarías de Tránsito”.

Afirmó que aspiran que esta medida ni otras adicionales se tengan que aplicar al día domingo, pero aclaró que se abre la posibilidad: “Si hay que hacerlo, lo tendremos que tomar”.

Finalmente, el funcionario indicó que esta decisión implicó construir un nuevo acuerdo metropolitano, el cual fue enviado a los alcaldes del Aburrá, con el fin de que sea votado virtualmente. “Los alcaldes y la dirección del Área Metropolitana hemos tenido que tomar acciones oportunas y contundentes, que permitan enfrentar esta nueva situación, que son los incendios en Colombia y a nivel mundial, que inciden en nuestra calidad del aire”, explicó Palacio.

Cuestionamientos del alcalde de Girardota

Horas después, el alcalde de Girardota, Diego Armando Agudelo, manifestó su inconformidad con la medida anunciada y pidió apoyo al Gobierno Nacional para que puedan tomarse más decisiones ante la contingencia, pues, en su opinión, la restricción del pico y placa no es suficiente. Insistió en que la solución también debe incluir a los empresarios.

“Yo quiero que quede claro que el alcalde de Girardota no está de acuerdo con esa medida del pico y placa. Eso no va a servir para esta situación (...) Intervengamos las empresas. Gerente, por favor, un oficio, y lo firmamos todos los alcaldes, dirigido al Ministerio del Medio Ambiente, pero si continuamos así, esto se va a poner muy delicado (...) La solución no es el pico y placa, ya quedó demostrado. Tenemos que meternos todos en esto, incluidos los empresarios. Los invito, señores empresarios, por favor sacrifiquen parte de sus utilidades, de su productividad, por la salud de todos. ¿Para qué van a hacer cosas si no van a tener a quién vendérselas?”, argumentó el mandatario.

Sobre las industrias, el director del Área Metropolitana había dicho: “Somos conscientes de que muchas industrias contaminan, pero tenemos identificadas que parte del grueso del problema son las ladrilleras y a ellas las vamos a visitar”. Pero subrayó una imposibilidad jurídica. “Las administraciones municipales nos piden tener más dientes para poder controlar las industrias que hacen emisiones. Desde el Área Metropolitana estamos comprometidos, pero tenemos una imposibilidad jurídica, esa competencia la tiene que otorgar el Gobierno Nacional, la invitación es al Ministerio de Ambiente, para que también dote de más herramientas y dientes, por así decirlo, para que los alcaldes, en administración de sus territorios, sean contundentes en el cumplimiento de las normas ambientales, porque nos estamos quedando cortos”.