Una baranda en mal estado y una serie de funestas casualidades tienen sumida en la tristeza a la familia de Diego Alberto Zapata y la de su pequeño hijo de dos años Dylan desde hace casi mes y medio cuando padre e hijo cayeron desde un paso peatonal de una unidad residencial del barrio Robledo.

Según le narró Zapata a EL COLOMBIANO, el incidente se remonta al 17 de octubre cuando llevó al pequeño al apartamento de su madre ubicado en una de las torres de la unidad Territorio Robledo, en el occidente de la ciudad. Zapata admitió que en el momento, la relación con la progenitora de Dylan no era buena, y al igual que en ocasiones anteriores ese día discutieron fuertemente.

“Yo venía mal desde hace varios días con ella, alegando mucho. También llevaba como un mes al cuidado del niño. Ese día, a mí me dio por decirle que yo me iba ir a Cali y me iba a llevar el niño, y ella lo tomó como si yo me estuviera despidiendo, pero eso es mentira porque yo trabajo en Medellín”, narró Diego.

Zapata indicó que tras la discusión pensaba llevar al niño a su apartamento –también en Territorio Robledo–. En el recorrido paró en una tienda a comprar unos pañales, al retomarlo con el pequeño Dylan en brazos notó que venía una moto por el paso peatonal entre las torres 18 y 35 que en ese momento atravesaba y que no tenía sus barandas completas.

“Todos los días pasaba con el niño por ahí y siempre le enseñaba que pasara con cuidado porque él hasta me señalaba el vacío. Pero ese día, justo cuando me corrí (para que la moto pasara), pisé en falso y me fui abajo”, apuntó.