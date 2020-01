Así fue el milagroso rescate de un perro en Medellín

“Gracias Manuela Hincapié por todo lo que has hecho por este príncipe hermoso, porque tan solo un mes desde su rescate y es un perro totalmente diferente, aquí es donde nos damos cuenta que de verdad vale la pena darlo todo por ellos. Love You Drako”, fue el comentario de Mardory Vergara.

“Yo empecé en esto hace tres años. Me etiquetaron en un caso de un Pitbull abandonado en el barrio La Sierra, me fui por él, me lo robé y con ese rescate empecé algo que ya no he podido parar. Casi siempre mantengo seis perros en atención, no puedo con más, y hago lo posible por ayudar a estos inocentes”, cuenta Manuela, que no se extiende mucho en explicaciones.

Ella es compañera de Sasha, una Bull Terrier también rescatada, y un Pitbull de 45 kilos de peso. En diciembre pasado se le murió otra mascota amiga con la que compartía su vida, Rosita, a la que no deja de evocar en sus redes sociales.

El caso de Drako, en lo económico, no está resuelto, pues debe financiarse el pago de su estancia en el campus de El Carmen, que irá hasta que el canino quede listo para irse a un hogar. La ayuda se sigue necesitando.

“A wonderful change”, dice uno de los comentarios en la cuenta de Manuela. Lo afirma una ciudadana extranjera. “Un cambio maravilloso”, se traduce en español. Fruto, sin duda, de una lucha librada con amor por los más débiles en la cadena de la vida.