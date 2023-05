Buscan a dragoneante del Inpec que lleva dos semanas desaparecido en Medellín

Desde hace 14 días el paradero del dragoneante William Andrés Urrea Muñoz, de 34 años, es un completo misterio. El funcionario, quien trabaja en la cárcel de Pedregal, salió de su casa el pasado 9 de mayo y su rastro se esfumó. El último paradero conocido fue el corregimiento de San Cristóbal.

El presidente del Sindicato de la cárcel Pedregal, Víctor Gonzalo Acevedo, manifestó que Urrea Muñoz no había informado sobre alguna amenaza o situación que pusiera en riesgo su vida. Lo inquietante, es que nadie se ha comunicado con la familia ni con el Inpec. “Personalmente no tengo conocimiento si tuviese amenazas o que haya alguna denuncia formal, solo sabemos que salió en la casa y no regresó, no se sabe nada ni nada ni los compañeros más allegados no han recibido ninguna llamada, nada por el estilo”, dijo González.