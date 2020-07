El segundo ciclo irá desde de las 00:00 a.m. del viernes 7 de agosto hasta las 00:00 a.m. del lunes 10 de agosto.

El primer ciclo va desde las 00:00 a.m. de mañana viernes hasta las 00:00 a.m. del lunes 3 de agosto (viernes, sábado y domingo completos).

Girardota, en desacuerdo

Si bien el decreto dice que la restricción aplica en los diez municipios del Aburrá, ayer en la tarde Girardota manifestó no estar a favor de la medida. “La decisión del gobernador (e) no fue concertada con el municipio. Se solicitó muy respetuosamente que este municipio no se incluyera en el decreto de la ‘Cuarentena por la vida’ que regirá en el área metropolitana. Con la estrategia que se viene implementando en Girardota frente al manejo del covid-19, hasta ahora, no es necesario recurrir a esta medida, porque viene dando resultados”, explicó el alcalde Diego Agudelo.