El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, publicó un trino el 2 de diciembre pasado con su declaración de renta del 2020, correspondiente a su primer año de gobierno. Ese acto de “transparencia” —como él mismo lo calificó—, tenía la intención de despejar las críticas que le estaban lloviendo por no hacer la manifestación pública de sus ingresos y patrimonio como obliga la ley. Sin embargo, no despejó todas las dudas.

Para ese momento, ya pesaba contra Quintero una denuncia por no cumplir con el deber que tiene todo funcionario de publicar sus movimientos económicos y la Procuraduría General de la Nación decidió abrirle una indagación preliminar. Esta se suma a las dos indagaciones conocidas el jueves pasado, la primera también de la Procuraduría por su actitud hostil ante medios de comunicación críticos de su administración, con una posible violación a la libertad de prensa, y la segunda, de la Fiscalía, por las denuncias sobre hostigamiento a contratistas para que den cuotas a su proyecto político.

En primer lugar queda un enorme interrogante: ¿Por qué así como publicó su declaración de renta de 2020 no publica la de 2019? De hecho, la queja que reposa en la Procuraduría pide que dé a conocer la declaración de ambos periodos.

El 2019 fue el año de las elecciones que le dieron triunfo electoral y resulta clave ese documento para efectos de lo que la ley de transparencia busca: que los ciudadanos puedan tener acceso a los movimientos financieros de los más altos cargos públicos. En pocas palabras, el alcalde Quintero estaría violando la Ley 2013 de 2019.

Lo curioso además es que la que sí publica es la declaración del año previo a los comicios. Es decir que se conocen sus declaraciones de renta de 2018 y 2020, pero no la de 2019.

Especialistas en temas tributarios a los cuales acudió EL COLOMBIANO indicaron posibles inconsistencias que debería explicar el Alcalde.

La primera es cómo entre las dos declaraciones el funcionario pasa de tener un patrimonio de $656 millones a $1.396, con deudas de $317 millones.

En el mensaje en el que Quintero anuncia su declaración de 2020, él asegura que “la novedad más relevante” en ella es el pago que le hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) —cerca de 300 millones de pesos— por la reposición de votos, pero esa cantidad apenas llegaría a explicar la mitad del aumento en su patrimonio.

La diferencia no se alcanza a explicar por lo que devenga en la Alcaldía teniendo en cuenta que su salario allí en 2020 era de $17 millones. En todo el año y suponiendo que no mercara, ni pagara arriendo y no gastara siquiera un tinto de su sueldo, solo le daría para justificar poco más de $204 millones.

Eso teniendo en cuenta que no reporta en su declaración de bienes y rentas ninguna actividad que le genere ingresos extras ni propiedad raíz por la cual pudiera devengar arriendos y, que se sepa, tampoco ha recibido una herencia.

Si bien el alcalde escribió en la declaración de conflicto de intereses que colgó en el portal del Departamento de la Función Pública que es accionista de la firma Movisoft Ltda, la cual fundó en 2007, esta no justifica la buena racha financiera que le duplicó el patrimonio, pues, a juzgar por los registros que asentaron sus directivos en la Cámara de Comercio de Bogotá, en 2020 la empresa no vendió servicios que la hicieran mover la caja.

Otro detalle que llama la atención en la declaración del 2020 de Quintero es que muestra una retención en la fuente de $56,8 millones, cifra muy alta que implicaría que se hubiera ganado más de $600 millones, según un experto consultado, en tanto que los ingresos brutos que reportó ascienden a $318,6 millones. Es decir, sin tener que ir más lejos, la propia declaración de renta de 2020 tiene una inconsistencia que no se puede subsanar.

La declaración de renta de 2019 del alcalde —que por ahora no aparece— es importante no solo para comparar si tiene el sustento de todos sus ingresos sino por tratarse del año en el cual se dio la campaña para verificar que todas sus cuentas estén en orden.

No sobra recordar que este medio ha encontrado grandes interrogantes en la financiación de la campaña del hoy alcalde, como el caso de Celeste, una empresa que se creó con un millón de pesos pero donó a la campaña $22,5 millones en dinero y $13 millones en especie