Además, levantó ampolla la imposición de meter a Hoyos en esa importante dignidad, pues dijeron que no fueron consultados: “Estamos en desacuerdo con Ómar porque eso ha sido una negociación directa entre ellos, no vamos a permitir que el Nuevo Liberalismo haga cálculos políticos con Quintero, que es cercano a los liberales, aunque se vendió como un candidato independiente”.

Asimismo, en 2018, fue candidato al Senado por el Partido Liberal, en fórmula a la Cámara con Carlos Mario Mejía Múnera, conocido como el “flaco Mejía”, quien ingresó a la Alcaldía de Daniel Quintero como gerente de Terminales Medellín, de donde saltó a la Secretaría de Movilidad. De esta última dependencia salió el pasado junio en una de las desbandadas del gabinete Quintero para hacerle campaña al presidente Gustavo Petro.

Desde 2018 Quintero estuvo en eventos de campaña de Hoyos, donde llegó a compartir asiento en tarima con personajes como el “flaco Mejía”, Humberto de la Calle, y el máximo líder del Liberal, César Gaviria. Hoyos sacó 35.988 votos ese año, pero no le alcanzaron para ocupar una curul en el Congreso. Tampoco lo logró en las elecciones pasadas, cuando fue incluido en la lista cerrada al Senado del Nuevo Liberalismo.

Previo a esta aspiración había sido designado, en 2020, como “miembro independiente a la administración” en el consejo directivo del Aeropuerto Olaya Herrera, cuya renuncia aceptó el alcalde Quintero el 14 de octubre de 2021.

“La mayoría de la dirigencia del partido en Antioquia somos personas alternativas y la mayoría estamos en desacuerdo con Quintero, de quien creemos que trata de meternos mano hace rato y buscó una ficha en Ómar”, dijeron.

Al respecto, Hoyos le dijo a este medio que todas sus aspiraciones fueron con el Partido Liberal, pero que ha acompañado el proyecto político de Juan Manuel Galán desde hace más de 15 años y que ha llevado los ideales del Nuevo Liberalismo, por lo cual renunció al Liberal en cuanto este recuperó la personería jurídica. Añadió que quienes rechazan su militancia son personas recién llegadas al partido y resaltó que él ha tenido una carrera transparente, sin tachas ni señalamientos.

Respecto a Quintero, respondió que no es su “ficha” y que no milita en ningún movimiento diferente al Nuevo Liberalismo, por lo cual no representa otros intereses. Recalcó que en las pasadas elecciones a Congreso, Quintero tuvo sus propios candidatos y que él no fue uno de ellos.

“¿De qué me están vetando y por qué? Esa pelea que ellos tienen con el alcalde Daniel Quintero es personal, ¿significa que todos en Medellín tenemos que estar peleando con él? (...) ¿Tendrá derecho a estar en las directivas del Nuevo Liberalismo en Antioquia Ómar Hoyos, que ha estado durante 15 años al lado de Juan Manuel Galán?”, puntualizó