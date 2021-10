El Distrito Cultural, Educativo y Patrimonial San Ignacio es un proyecto que viene desde 2017, en el que diferentes actores público privados encabezados por Grupo Argos, ProAntioquia, la Universidad de Antioquia, Comfama y la Alcaldía de Medellín, buscan englobar en un mismo espacio los mayores atractivos del centro como una estrategia para rehabilitar este sector de la ciudad, mejorando entre otras cosas su urbanismo. Sin embargo, hasta ahora logran la firma del alcalde Daniel Quintero que los ratifica como un Área de Desarrollo Naranja (ADN), la figura legal que equivale a un distrito creativo.

En palabras de su director Hernando Gómez, esta distinción les brinda visibilidad frente a entidades nacionales e internacionales como el Ministerio de Cultura, “Si uno no es visible no lo tendrán en cuenta ni en políticas ni en programas, entonces ya no es solo una visibilidad local, de la ciudad, ahora es nacional”, de esta forma pueden acceder a distintos beneficios, por ejemplo, han empezado a recibir llamadas “para hacer parte de programas de cultura, de creatividad en todo el espacio del territorio San Ignacio, eso nos abre las puertas de nuevas iniciativas que ayudan a consolidar el territorio”.

Así mismo, este decreto los incluye “en el marco normativo para ser invitados a muchos eventos y a muchas iniciativas económicas que tengan que ver con la creatividad y la cultura”. Por ejemplo, “entramos automáticamente a la Red Mundial de Distritos Creativos y Culturales (Global Culture District Network), lo cual nos lleva a compartir experiencias de uno y otro lado, que siempre benefician el conocimiento para poder tener un distrito todos los días más armónico, más próspero y más llamativo”.

Actualmente esa red cuenta con otros 45 miembros, entre los que destacan Times Square en Nueva York y el Recinto de las artes de Melborne en Australia.