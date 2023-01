De acuerdo con las fuentes, desde los primeros días de su gestión en el parque, Valdés le preguntó al equipo directivo dónde estaba la plata, comparando los ingresos económicos con el número de visitantes y pareció no comprender las explicaciones de que “acá la entrada es gratuita y todo mundo no entra al baño ni compra café o servicios turísticos”. “Nos hizo sentir que éramos unos ineptos”, añadió.

Valdés no niega que los conoce a los dos pero alega que no son sus mentores en este caso. “No soy cuota de nadie, nunca lo he sido; por mi labor, por mis resultados he podido demostrar que donde estoy hago bien las cosas”, le dijo a este medio.

Ayer el concejal opositor Daniel Duque (Partido Verde) criticó este tejemaneje como un acto más de politización por parte del alcalde Daniel Quintero y esta vez con respecto a una entidad, como el Parque Arví que había estado “vacunada” contra ese mal.

“¿El Director puede ejercer su labor estando inhabilitado por la Procuraduría? ¿Es legal y ético?”, escribió en Twitter.

La junta de Arví se deberá reunir en los próximos días para discutir ese tema. Al respecto, está enfrentada la posición del secretario de la entidad, Vélez, de que Valdés está impedido para seguir en su rol, y la de una asesoría que contrató la junta que plantea que la Corporación es una entidad mixta, no pública, y en consecuencia el director puede seguir, pero delegando en un subalterno la contratación con entidades del Estado. Cada una de las partes cita sentencias de las altas cortes que avalarían sus conceptos.

EL COLOMBIANO le envió un cuestionario a la presidenta de junta de Arví para conocer su posición sobre este asunto, pero al cierre de la edición no habían llegado las respuestas