“Nos acostamos sin que hubiera Desfile de Silleteritos porque la Alcaldía no había dado los permisos para hacerlo, pues manifestaron que venían de una Feria de Flores en la que se agotó la capacidad logística y de gestión, y por ello no era posible gestionar permisos. Nos habían dicho que el desfile o se aplazaba o se cancelaba ”, apuntó Posada.

Sin embargo, durante la mañana y tras la presión que tuvo el tema por redes sociales, desde la JAC enteraron de la situación a los concejales de la ciudad, aprovechando que en el recinto del Concejo se hallaba el secretario de Cultura Álvaro Narváez.

“Después de esa intervención, empiezan una serie de llamadas y luego de una reunión –a la que fueron el vicepresidente de la JAC y la secretaria– en la Secretaría de Cultura, les dicen que sí habrá desfile. Eso sí, después de nosotros casi poner quejas”, agregó el líder barrial.

A hoy, el presidente no tiene claro cuál fue el permiso que estaba en veremos, pues según comentó la Secretaría de Cultura era la entidad que se iba a encargar de todo. “Pero ayer nos dijeron que no iba a haber Desfile y yo estaba indignado pues llevábamos 20 días dándole ‘candela’ a esto. ¿Entonces no va a haber desfile porque no fueron capaz de sacar el permiso para cerrar cuatro calles”, apuntó el presidente.

Comité no organizará el desfile

El Comité de Participación Ciudadana de La Floresta, entidad que históricamente se ha encargado de organizar el certamen en sus casi 30 versiones, indicó que por temas de tiempo y logística no se encargará de esta tarea en 2022.

El 8 de julio el comité le hizo llegar a la secretaría una carta en la que comunicaba la decisión. En el documento se leía: “No encontramos explicación a la falta de gestión y oportuna información por parte de la Secretaria de Cultura Ciudadana, teniendo en cuenta los excelentes resultados que hemos demostrado en años anteriores”.

“Para nosotros, no se hizo gestión por parte de la Secretaría de Cultura oportunamente porque nosotros ingresamos el proyecto desde el 7 de marzo. Hacer el evento requiere mucho tiempo, porque este se hace como apertura de la Feria de las Flores, como lo indica el Acuerdo Municipal 023 de 1996”, agregó Patricia Giraldo representante legal del Comité.

“Intento de saboteo”

Por su parte, a las 10:00 a.m., el secretario de Cultura Álvaro Narváez publicó un video en Twitter que tituló: “Concejal uribista intenta sabotear desfile de silleteritos mañana en La Floresta”, refiriéndose a los reclamos que frente a este tema le hizo el corporado Sebastián López.

En él, el funcionario señaló que el desfile sí se realizará e indicó que “hay gente inescrupulosa queriendo manipularlo y llevarlo a malos entendidos”.