—Primero fueron palabras y luego acciones. Me decía todo el tiempo que yo le gustaba, que estaba enamorado de mí, que lo debía mirar como un hombre y no como un papá.

Además de regalos frecuentes, en los que la mujer menciona ropa interior, vinieron besos en las manos y abrazos no consentidos. El deseo de besarla y acceder a ella sexualmente también es descrito en la denuncia, en la que afirma que el funcionario le llegó a tocar las piernas, nalgas y, además, la celaba con sus compañeros de oficina.

—Siempre me decía que tenía que agradecerle mi trabajo, que por él estaba ahí, y por eso estaba estudiando. Le pedí a varias personas que me acompañaran cuando me llamara a la oficina, porque tenía miedo de entrar sola. No fui capaz de hacer nada más por miedo a perder mi trabajo.

Aunque el relato continúa, la mención de casos similares que involucrarían a Estrada Moreno llama la atención. Tres denuncias por acoso laboral habrían sido archivadas por parte de la oficina de Gestión Humana y Control Interno, según la denunciante, mientras que la renovación de los contratos de quienes hicieron los reportes se embolató.