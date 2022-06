Pero aún no se sabe cuándo caerá el templo, construido de una manera rudimentaria en 1945. Byron Saldarriaga, el párroco de Santa Elena, explica que primero están haciendo los diseños de la iglesia que reemplace a la existente: “Sería irresponsable dar una fecha, pero estamos elaborando los diseños. No estaría bien tumbarla sin tener ya algo fijo”.

Para comprobarlo se contrataron unos estudios con la firma Artinco, que concluyó que el túnel no tuvo injerencia. El párroco explica que luego se contrató un estudio de patología que determinó que la iglesia no podía ser repotenciada. Es decir, no había manera de arreglarla. Entonces comenzó otro lío. Unas personas llegaron hasta el corregimiento alegando que la iglesia no se podía tumbar porque había sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, revisando la documentación se estableció que el templo era candidato, mas no estaba declarado como tal. Eso dio vía libre, pese a la polémica, para que se continuara con el trámite para demolerlo.