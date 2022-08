Y eso que no fue más leche la que perdió porque él, en compañía de otros lecheros de la zona, recogieron plata para comprar arena y balasto y tomaron picos y palas para rellenar los puntos más críticos y hacerla transitable y así evitar que se pierdan los 80.000 litros de este líquido, los cuales se transportan cada día en 20 camiones que van por la zona.

Botar $160.000 de golpe le duele a cualquiera. Víctor Alfonso Ochoa no tuvo otra alternativa y le tocó derramar dos canecas de leche, que las vende en ese valor, porque no le pudieron recoger su producción ante la imposibilidad de los camiones de transitar por la vía que de Enterríos lleva al corregimiento Labores, de Belmira, por el pésimo estado en el que está.

Y la vía se ha vuelto un calvario para los conductores de camiones, quienes para recorrer este trayecto de 28 kilómetros desde Entrerríos hasta Labores se pueden gastar hasta 4 horas , tal como lo dijo Carlos Metaute, un camionero que llevaba 17 toneladas de alimento para ganado hacia el corregimiento Aragón, de Santa Rosa de Osos, al cual se llega por esta vía. “Cuando uno viene para acá ya no duerme”, fueron sus palabras al preguntarle por este recorrido.

La Gobernación de Antioquia sí ha hecho afirmados en esta vía, pese a que los habitantes del corregimiento Labores aseguran que las obras no se ven. FOTO: CORTESÍA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Según Pérez, entre los productores se recolectaron $40 millones que se gastaron en material, volquetas y orugas. Hace 20 días se remató un ganado donado por la comunidad y se obtuvieron otros $20 millones. La semana pasada hubo otra rifa de bultos de abono, con boleta a $100.000 y se recogieron otros $10 millones. Ese dinero se lo llevó la vía, aunque los arreglos no se ven porque no duran. “Es un tramo muy largo y por eso la plata no dura”, dijo.

Y si bien los del comité Procarretera y demás vecinos de Labores aseguraron que la Gobernación los tiene a su suerte con la vía, desde la Secretaría de Infraestructura afirmaron que no es así.

Julián David Parra, subsecretario operativo de ese despacho, expresó que esta vía se encuentra dentro del programa de Gerencia Vial, pero que ha sido complejo sostener el trabajo de afirmado por el invierno.

Los trabajos ejecutados por la Gobernación se han hecho en tres etapas. La primera fue entre San José de la Montaña y Labores, para lo cual se destinaron $15.000 millones. Se espera que en próximos días se hagan las otras dos etapas que cubren Entrerríos y Labores, para lo cual habría destinados otros $21.000 millones.