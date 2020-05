La apertura de algunos sectores comerciales reactivó las subeconomías que los rodean. En La Bayadera, frente a los locales aparecieron mecánicos ofreciendo revisiones de motos y empleados de restaurantes proponiendo domicilios. En los semáforos comenzaron a pulular los acróbatas, mecateros y limpiavidrios, pese a que no están autorizados para estar ahí.

“Me vine en moto desde Castilla y me asusté al encontrarme con el mismo taco de siempre en la autopista Norte, en la glorieta de la Terminal”, contó el vendedor de repuestos Juan Guillermo Velásquez .

El agite otra vez

En la av. la Playa con la Oriental todavía no se ven las habituales aglomeraciones. No hay juego de la bolita ni gente recateando el precio de los cachivaches.

En los bancos persisten las filas de ciudadanos desesperados y desinformados, tratando de hacer trámites. “Tengo 63 años y estoy mamado. Estuve de 5:00 a 8:00 a.m. en La Alpujarra haciendo fila para reclamar la pensión, y me mandaron para esta sede en el parque de Berrío. ¡La fila aquí es peor!”, narró el jubilado Jairo Mesa.

Cerca, dos venezolanos trataban de alegrarles el día y ganar unas monedas con canciones que evocaban el mar.

Publicidad

Caminando por la calle Colombia, Plaza Botero y el sector El Hueco, encontramos establecimientos haciéndole trampa a las medidas gubernamentales, pues no estaban autorizados para abrir. Tiendas de peluches, piñaterías y almacenes de ropa sacaron sus maniquíes caderones a la calle, ofreciendo mercancía que les podría ocasionar una multa de $937.000, según el Código de Policía.

Dentro de los negocios permitidos están las papelerías y librerías, aunque la mayoría estaban cerradas en el Pasaje La Bastilla. Los comerciantes de libros, entre ellos Marlon Grisales, narraron que más allá de la reapertura, les perjudica que los colegios estén inactivos, pues sus principales clientes son los padres de familia que buscan textos académicos y literarios que les piden los profesores.

Según ellos, el C.C. del Libro y la Cultura, que agrupa a libreros, no abrió al público porque su protocolo sanitario apenas está en estudio en la Alcaldía.

Lo mismo les pasó a muchos concesionarios de vehículos en las av. Las Vegas y El Poblado, así como en el C.C. Automotriz. Sus áreas administrativas comenzaron a operar sin clientela, mientras instruyen en los protocolos a los empleados.

Publicidad

El centro comercial que les dio la bienvenida a los usuarios, al menos de forma parcial, fue Monterrey. De los 548 inmuebles y oficinas del establecimiento, están operando las farmacias y las 80 tiendas de informática y tecnología.

Claudia Obando, directora de Servicio Técnico de Samsung Store, indicó que durante el aislamiento estuvieron ofreciendo productos y asistencia domiciliaria, pero que nada reemplaza la experiencia con el cliente en persona. “Antes de la cuarentena atendíamos unos 400 usuarios al día. Ahora, esperamos que en la primera semana tengamos un 40% menos, teniendo en cuenta que sigue vigente el pico y cédula”, aclaró.

Al llegar la tarde, conduciendo por una descongestionada avenida 80, el taxista Uberney Villada hizo su balance de la jornada. “Me levanté indispuesto, pero prendí el carro y no han parado de llegar pasajeros. Me hice $72.000 en cuatro horas, cuando eso era lo que me venía ganando en todo un día. Mejor dicho, ¡ya estoy enrutado!”.