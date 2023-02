Los habitantes de los barrios El Salvador, La Asomadera No. 1, Loreto, La Asomadera No. 2, San Diego y La Asomadera No. 3 vieron cómo antes del mediodía no salía agua de sus grifos por cuenta de un daño en una de las tuberías de la red de suministro.

Según EPM, esto ocurrió por una fuga en el codo de anclaje de una de las tuberías, por lo que fue necesaria la intervención de una de las cuadrillas y, a su vez, suspender el suministro de agua a 8.523 usuarios del oriente de Medellín.