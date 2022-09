Entre ellas, el partido pidió que los recursos que se obtengan, que pueden ser entre 2,5 y 2,8 billones de pesos, no sean transferidos al municipio, pues no tienen confianza sobre el manejo de los recursos de la actual administración.

Quintero está metiendo presión a los concejales para que tomen una decisión, una práctica que ya ha hecho en varias ocasiones. “Nosotros lo que hicimos fue decirle al Centro Democrático: pongan ustedes las condiciones, porque sin los votos de ellos no se aprueba, y la condición que pusieron es que la plata no le quede a la ciudad al menos para esta administración, porque lamentablemente ellos no se han dado cuenta que una persona no le debe hacer oposición a la ciudad sino al gobierno”, comentó el alcalde en el consejo de gobierno.

Publicidad

El escollo que debe superar el proyecto está en la Comisión Primera, compuesta por siete concejales. Tres de ellos votarían a favor, mientras dos votarían en contra y uno se declaró impedido. Así las cosas, la responsabilidad cae en Sebastián López, del Centro Democrático, que depende de la decisión que tome la bancada.