Las fallas de origen

No obstante, aunque el mal comportamiento de los usuarios tiene efectivamente incidencia en los contratiempos del sistema, las fallas de mayor impacto, las que colapsan el Valle de Aburrá, tienen como origen problemas estructurales, como el lugar y las condiciones donde se construyó el sistema, resalta Darío Hidalgo, magister y doctor en movilidad urbana y profesor la Universidad Javeriana.

Publicidad

Las fallas en el tramo norte que han dejado en nocaut la movilidad de la ciudad en los últimos meses, advierte Hidalgo, responden a fallas más de geología, “pues hace 30 años se hizo un relleno al lado del río para canalizarlo, pero con los cambios climáticos se han generado problemas en la estabilidad de la tierra, lo que hace que se presenten deslizamientos en la línea férrea”.

El otro gran problema estructural, el cual pasó de “agache” durante años y ahora queda expuesto con cada interrupción en el servicio, es la falta de alternativas para descongestionar el eje principal. Andrés Díez, ingeniero e investigador de la UPB, ilustra que cualquier otro sistema masivo, incluso el de una ciudad grande como París, tiene la capacidad de aliviar los traumatismos que surgen en su operación gracias a una red de cinco líneas paralelas.

El metro, por otro lado, con su sistema enmallado no tiene forma alguna de descongestionar a las 40.000 personas que se movilizan cada hora en un solo sentido, advierte el experto.

Las fallas técnicas, en consecuencia, seguirán ocurriendo sin que los protocolos del sistema y los planes de contingencia puedan realmente mitigar o evitar sus desagradables efectos.

Los números no mienten: un tren de seis coches moviliza 1.800 usuarios y pasa, siempre y cuando no ocurra ninguna novedad, cada tres minutos durante hora pico. Si ocurre un fallo, para evacuar esta cantidad de personas y que puedan seguir el tránsito hacia sus destinos se necesitan que sean despachados 45 buses cada tres minutos, mejor dicho, tendrían que tener 900 buses disponibles cada hora.

Ante esta situación, Hidalgo reitera que la ciudad no puede seguir dándose el lujo de tener subutilizada su flota eléctrica de Metroplús, que de ser empleada, dice, “en todo su potencial permitiría que la capacidad que tiene la ciudad en sus reservas sea aprovechada”. Sin embargo, la sentencia del experto es que hay que prevenir las contingencias, no atenderlas, y en ese orden de ideas es urgente que los proyectos integrados, como el metro de la 80 y el Tren del Río, empiecen obras y entren a regular la movilidad de un área metropolitana que no puede darse el lujo de quedar paralizada y patas arriba, varias veces, cada semana.